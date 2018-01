Abidal, su pesadilla por el cáncer y cómo Messi le confesó que estaba destrozando al vestuario

Abidal cuenta que el vestuario estaba muy afectado por verlo "como un cadáver"

"Yo no lo veía, pero estas cosas les dejó hechos polvos", confesó

Abidal, durante su época como jugador del FC Barcelona. Imagen: EFE

Eric Abidal, exdefensa del FC Barcelona, ha relatado en un documental de Canal + Francia la pesadilla por la que pasó cuando se le diagnosticó cáncer de hígado. En aquel año, en 2011, jugaba todavía en el equipo blaugrana. Tuvo que pasar dos veces por quirófano y aquello no sólo le lastró a él, sino también al vestuario.

El grupo quedó también afectado. Muy afectado tanto que sus compañeros le pidieron que no mandara vídeos mientras estaba en pleno tratamiento porque, decían, no le reconocían.

"Hay algunos que me vieron muy delgado. Les hice un vídeo a los jugadores antes de un partido para animarles. ¿Sabes qué me dijo Messi? 'No nos envíes más cosas así, que nos hace daño'. Yo no lo veía, yo me veía bien y les decía 'chicos, ánimos' pero ellos me dijeron que me vieron como un cadáver y esto les dejó hecho polvos", afirmó el exinternacional francés.

En algunos medios de comunicación se han entendido estas palabras como un gesto de desprecio de Messi a Abidal, algo que el propio Abidal ha descartado en su cuenta de Twitter.