Herrerín: "Mi renovación es porque estaba jugando bien y no por Kepa"

11/01/2018 - 14:55

"Kepa está igual que siempre, sólo triste por no poder entrenar con nosotros"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El portero del Athletic Iago Herrerín negó una aceleración de su renovación tras la indecisión del otro guardameta Kepa Arrizabalaga, a quien ve "triste porque no puede entrenar" con sus compañeros, así como confesó estar "disfrutando" de su mejor momento en el club aprovechando la ausencia de su compañero.

"Mi renovación estaba hablada y dijimos que se hablaría después de vacaciones. La decisión quizá vino porque estaba jugando bien más que por Kepa. Pensáis que estoy todo el tiempo pensando en él, pero yo voy a lo mío", señaló Iago Herrerín este jueves en rueda de prensa.

El bilbaino dejó claro que su compañero "es un profesional y lo ha demostrado" y que no le gusta escuchar "menosprecios". "Kepa sigue siendo de nuestro equipo y, pese a ser mi contrincante en la portería, le voy a defender hasta donde sea porque se lo merece", añadió.

Pese a que el internacional todavía no ha decidido su futuro, su compañero en el Athletic le ve "igual que siempre". "Está recuperándose de su lesión y está triste porque no puede entrenar con nosotros. Ese es el único cambio que tiene en la cabeza", comentó Herrerín, quien además resaltó que "si alguien tiene que decir algo es él".

La recuperación del titular en Liga puede dejarle nuevamente sin minutos a Herrerín, quien manifestó que el Athletic puede estar "tranquilo". "Cuando ha competido Kepa, ha estado enormemente bien, y cuando lo he hecho yo también he estado bien, por lo que en ese aspecto 'Kuko' (Ziganda) puede elegir a cualquiera de los dos", recalcó.

El bilbaíno afrontará el segundo tramo de la temporada con una "motivación más" tras la renovación hasta 2021, un acuerdo que refuerza su intención de "triunfar" con los 'Leones'. "Aquí me sentía que era un portero de segundo plano y lo que buscaba era el poder ser titular", reconoció.

Por otro lado, el guardameta del Athletic quiso acordarse de la afición, reconociendo que le ha "costado mucho" contar con su apoyo. "Ahora que las cosas van de cara es más fácil apoyar. Cuando haya un error o cuando se falle, ahí es donde verdaderamente notas el cariño de la gente", confesó.

También ha influido el rol más importante que ha asumido tras la lesión de Kepa, admitiendo que la regularidad le ha hecho afrontar los partidos de "forma diferente". "Antiguamente, tenía cada día una espada encima de mi cabeza, porque si no me clasificaba en el torneo que jugaba, posiblemente no volvía a jugar más", admitió.

"CUANDO TOCAS FONDO, TODO LO SIGUIENTE ES BUENO"

La próxima cita del Athletic será en La Liga ante el Espanyol, después de conseguir la "estabilidad entre defensa y ataque", aunque en un estadio poco propicio. "Siempre que sea sumar de tres en tres te catapulta hacia arriba, aunque sabemos que no va a ser fácil, porque no se nos da bien ir a Barcelona en contra", declaró Iago Herrerín.

"En cambio, contra el Alavés, llevábamos 10 años sin ganar el primer partido liguero del año, y lo conseguimos, así que tenemos que ir con esa mentalidad. Los tres puntos nos los podemos llevar a casa y llegar a los puestos altos que tanto nos están costando", continuó.

El Athletic afronta con algo más de frescura el próximo compromiso tras quedarse eliminados de la Copa del Rey, situación que puede favorecerles. "La eliminación no fue bonita, pero cuando tocas fondo, todo lo siguiente es bueno. El equipo ha ido de menos a más y la limpieza del calendario nos está viniendo bien", resaltó Herrerín.