Unzué: "Prefiero morir con mi idea y no ha salido el plan"

11/01/2018 - 23:53

El entrenador del Celta de Vigo, Juan Carlos Unzué, ha señalado este jueves tras perder en el Camp Nou frente al FC Barcelona (5-0) en la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey que no le ha salido el plan previsto aunque ha recalcado que prefiere, como ha sucedido, perder con su idea que no cambiar el estilo.

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)

"Tener dos partidos como los que hemos tenido muy exigentes pero con un resultado bueno compitiendo contra Barça y Madrid, eso nos ha ayudado a venir con más confianza y mejor autoestima. Prefiero morir con mi idea y sabía que sacaba un equipo muy ofensivo, para apretar al Barça en su campo y no lo hemos podido hacer. No ha salido el plan", lamentó en rueda de prensa.

Pese a llegar con el 2-2 en LaLiga Santander de hace un mes fresco, y querer salir a jugar de la misma forma, se toparon con un gran Barça que les anuló y que en media hora ganaba 4-0. "La idea o el plan no difiere demasiado de lo hecho, pero desgraciadamente el resultado y la ejecución no han salido, y hemos puesto de nuestra parte", manifestó.

"No es la primera vez (que se topan con un gran Barça), también tuvimos un gran Barça hace un mes cuando vinimos y un buen Barça la semana pasada en Vigo. Es algo excepcional lo que he sentido hoy, el primer partido que no hemos sido capaces de competirle al rival y el primer partido que perdemos de más de un gol", señaló el técnico.

Además, reconoció que le "fastidia" haber sufrido a Messi y Alba con sus goles y asistencias. "Ese binomio entre Leo y Jordi lo hemos visto mil veces, pero no hemos sido capaces de cerrar ese pase, ni tener la misma agresividad y estar replegados. Nos ha faltado ese primer pase de calidad para poder iniciar los contragolpes", comentó.

"Era nuestra idea intentar defender bien y contraatacar y cuando fuéramos capaces de hacer presión alta ponernos hombre a hombre pero ha ocurrido pocas veces y hemos tenido que defender mucho", lamentó en este sentido.

Sobre el cambio de Leo Messi, preguntado por qué en su época en el Barça con Luis Enrique no se le cambiaba tanto, no quiso entrar a comparar. "Es un tío muy ambicioso, pero no sé lo que ocurre ahí dentro. Desde fuera cambiarle me parece muy inteligente porque es un partido que tienes decidido. Pero sí he visto alguna vez a Messi cambiado, aunque es algo inusual", apuntó.