La crisis del Real Madrid acelera los movimientos para fichar a Neymar

El plan originario del Madrid veía más fácil fichar al brasileño en 2019

Neymar no para de mandar guiños que alimentan el optimismo en Madrid

El Madrid no dará ningún paso sin el consentimiento del PSG

Neymar, durante un partido de la Copa de la Liga en Francia. Imagen: Reuters

El Real Madrid está en crisis. La palabra bien se podría escribir con mayúsculas. Así es la dimensión del mal momento que atraviesan los blancos. Mayúscula. En el palco del Santiago Bernabéu saben cuál es la solución al problema: fichar. A sus miembros les gustaría hacerlo ahora, pero Zidane se niega. Todavía hay tiempo para hacerle cambiar de opinión. Mientras, la mirada se posa en el verano que viene. Ahí, sí o sí, se quieren cerrar incorporaciones de peso. Y cuanto mayor es el bajón merengue, mayores son las ganas de dar un pelotazo como el tamaño de la crisis: mayúsculo. Un nombre acapara todos los deseos. Neymar Junior es el anhelado. En la capital lo tienen cada vez más claro.

Informa el diario Marca de que las intenciones de fichar al brasileño para 2019 (fecha fijada por una parte importante de la directiva) podrían adelantarse. Hace falta tomar decisiones 'galácticas' ya mismo, de ahí que se hayan acelerado los contactos.

Neymar lo está poniendo fácil. En la gala por el premio 'The Best' no paró de lanzarle guiños a la expedición del Real Madrid (el más evidente, fotografiarse con su padre y Cristiano Ronaldo). Estas navidades, Roberto Carlos, embajador del Real Madrid, coincidió con el delantero durante sus navidades. Cuenta Marca que no fue casual.

Por esa parte hay optimismo. Lo difícil será convencer al PSG de que lo libere. Las relaciones entre ambos clubes son excepcionales. Florentino Pérez no hará nada que moleste a Nasser Al-Khelaïfi, presidente de los galos. Si se les convence de la idoneidad de vender a Neymar (la opción de que Cristiano Ronaldo entre en el trueque ayudaría), se habrá dado un paso importante.

El resto es cuestión de echar números. La operación se iría por encima de los 400 millones entre traspaso, sueldos, comisiones... pero en el Madrid están convencidos de que es necesario hacerlo para dar impulso deportivo al club y también porque el retorno económico sería brutal.

Y a todo esto, el próximo 14 de febrero, San Valentín, Neymar y el PSG acudirán al Bernabéu a jugar la ida de los octavos de la Champions. Fecha clave en la que el brasileño podría terminar de enamorar a un Real Madrid al que ya tiene medio engatusado.