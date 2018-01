Quique Sánchez Flores, cerca de dejar el Espanyol para fichar por el Stoke City

En Inglaterra hablan de un acuerdo para las próximas cinco temporadas

El entrenador se marcharía ya mismo: su cláusula es de cuatro millones

Quique no desmintió tras pasar en Copa que se marche a la Premier

Quique Sánchez Flores, en una imagen de archivo. Imagen: Reuters

Quique Sánchez Flores podría protagonizar uno de los movimientos sorpresa del mercado invernal. El entrenador del Espanyol cuenta con una propuesta seria para marcharse al Stoke City después de que los rojiblancos hayan destituido a Mark Hughes.

El acuerdo parece cercano. En Inglaterra hablan de un contrato de cinco temporadas que se habría pactado en Barcelona, donde los directivos ingleses habrían mantenido un acuerdo con Quique para atar todos los cabos. Ahora ya sólo faltaría ejecutar la cláusula de rescisión que tiene el técnico perico.

Según As, son cuatro millones de euros, una cifra que, viendo las cantidades que se manejan en la Premier League, parece asumible para uno de sus equipos aunque suene elevada para firmar a un entrenador.

Ayer, preguntado por el tema, Quique se negó a desmentir que se vaya a marchar. Nada. Ni una palabra tranquilizando a la afición perica. Tras el pase del Espanyol (remontada incluida) a cuartos de la Copa, insistió en que era un día de fiesta y sólo acertó a afirmar que en algún momento él y el Espanyol habían caminado "a velocidades distintas" a las que a él le gustaría, "pero no porque el Espanyol no quería, sino porque no podía", añadió.

El desenlace podría producirse en cuestión de horas. Los pericos afrontan un difícil calendario inminente, con partidos frente a Sevilla y Athletic. En un mes recibirán al Barça en el derbi y entremedias llegará, mínimo, una ronda de Copa del Rey, dos si acceden a semis.

El Stoke City es 18º en la Premier League, esto es, está en puestos de descenso empatados a punto con el Southampton, conjunto que marca en este momento la salvación.