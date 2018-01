Marcelino: "La Copa es una ilusión y podemos luchar por llegar muy lejos"

12/01/2018 - 13:35

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, ha reconocido tras conocer que el rival de su equipo en los cuartos de final de la Copa del Rey será el Deportivo Alavés que intentarán pasar con trabajo, humildad y respeto porque miran a esta competición con ilusión y el convencimiento de poder "llegar muy lejos".

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

"La Copa es una ilusión que se nos presenta, tenemos un buen equipo y podemos luchar por llegar muy lejos. Lo afrontamos con esa ilusión, con la idea de que cada partido es una final para nosotros y nos ha tocado estar aquí en cuartos y vamos a intentar con todos los medios eliminar al Alavés", aseguró en declaraciones a GOL recogidas por Europa Press.

Marcelino reconoció que el Alavés no es uno de los rivales más complicados, pero le merece respeto. "La etiqueta de favorito no te da el pase a semifinales, hay que mostrar trabajo, esfuerzo y acierto sobre el rival en 180 minutos. Un rival en teoría inferior, a dos partidos, te puede sorprender e intentaremos desde la humildad y respeto que no sea así", señaló.

Pese a jugar la ida en Mestalla, cree que lo importante será el juego y no el orden de las sedes. "Así se ha decidido y lo aceptamos. No hay duda de que Mestalla para el partido de vuelta es un plus añadido pero ahora lo será en el primer partido. No creo que sea determinante para el desarrollo de la eliminatoria, y sí lo será lo que hagamos los dos equipos", argumentó.

De todos modos, el asturiano quiere ir partido a partido y empezando por el duelo contra el Deportivo en LaLiga Santander. "Primero vamos a pensar en este partido, luego en el de ida contra el Alavés. Partido a partido porque no conviene hacer cábalas a largo plazo. Afrontamos cada partido como una final y con el ánimo de hacer bien las cosas", señaló el técnico, que está mejorando tras su accidente de tráfico al igual que su madre y su mujer.