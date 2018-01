Villaverde: "Tenemos mucha ilusión puesta en esta Copa del Rey"

Las Rozas (Madrid), 12 ene (EFE).- Clemente Villaverde, gerente del Atlético de Madrid, declaró este viernes que la eliminatoria de cuartos de final de Copa del Rey frente al Sevilla será "muy abierta y disputada", y apuntó que su equipo tiene "mucha ilusión puesta" en esta competición.

El Atlético de Madrid, tras eliminar al Lleida en los octavos de final de la Copa del Rey, ha quedado emparejado con el Sevilla en la ronda de cuartos, según en sorteo realizado este viernes, en la Ciudad del Fútbol.

"Es una eliminatoria muy abierta. Somos dos equipos que hemos venido demostrando una capacidad importante y será muy disputada", dijo el directivo del Atlético, presente en el sorteo, que sacó la boda del rival de su equipo, y que aseguró que hay que "aprovechar el momento" de estar en cuartos.

"Nos ha tocado el Sevilla, un equipo muy fuerte, pero en estas rondas hay grandes clubes. Tenemos mucha ilusión puesta en esta Copa. Es un torneo importante, tenemos una trayectoria importante y lo que hagamos será relevante. Queremos competir la Copa, pero igual que el resto de competiciones", confesó.

Villaverde evitó hablar sobre la posibilidad que el recibimiento en Sevilla sea hostil por el traspaso de Vitolo al Atlético el pasado verano.

"Para nosotros sigue teniendo la misma trascendencia este partido que el resto. Lo que se genere no vendrá derivado de jugadores. No alimentamos ninguna cosa que no sea la del propio partido", comentó Clemente Villaverde, que restó importancia al hecho de jugar el partido de ida en el madrileño Wanda Metropolitano.

"Nunca se sabe lo qué es mejor. En toda la trayectoria que tenemos nunca ha quedado claro cuál es más importante. Lo que hay que poner es toda la concentración para no perder la eliminatoria", concluyó.