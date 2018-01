Simeone advierte: "Siempre hemos sufrido mucho en Eibar"

El técnico pone especial énfasis en las transiciones defensa-ataque

Simeone, en rueda de prensa. Imagen: EFE.

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, avisó este viernes de que su equipo, aunque haya ganado en sus tres visitas en la Liga a Ipurua, siempre ha "sufrido mucho" para vencer en casa del Eibar y recalcó que las "transiciones de defensa al ataque son determinantes".

Tres victorias, por 0-2 la pasada temporada y en 2015-16, y 1-3 en 2014-15, resumen los precedentes en la Liga del conjunto rojiblanco en ese campo a las órdenes de Simeone. "Nos ha tocado ganar, pero siempre hemos sufrido mucho y los partidos han sido todos muy duros", advirtió hoy en rueda de prensa tras el entrenamiento.

"El Eibar tiene un entrenador (José Luis Mendilibar) muy inteligente, con una gestión de grupo muy buena y se ve en los resultados de estos últimos años y en la regularidad, que es lo más difícil en el fútbol. El Eibar, con su entrenador a la cabeza, la ha mantenido sobre todo jugando un fútbol interesante, con mucha claridad de ideas, muy compacto, jugando casi siempre con dos delanteros de área y llegando con mucha gente por las bandas", dijo.

"Es un partido difícil. Buscaremos llevarlo donde creemos que le podemos hacer daño e intentar manejar mejor las transiciones de defensa a ataque, que creo que en ese campo son determinantes", abundó el técnico, preguntado luego por si los viajes de ayer a París y Londres de Antoine Griezmann pueden afectar al delantero.

"No. Pienso que él seguramente ha descansado muy bien y mañana estará con toda la energía y con toda la fuerza para ayudar a sus compañeros y al equipo en los objetivos que tiene el club. Cada uno tiene sus obligaciones y mientras sea con respeto y cumpliendo las necesidades del equipo no tengo nada que comentar", expresó Simeone, que contará con el internacional francés en la alineación titular.

El técnico, según las pruebas, completará su once con el portero Jan Oblak; los defensas Sime Vrsaljko, José María Giménez, Diego Godín y Lucas Hernández; los centrocampistas Ángel Correa, Thomas Partey, Saúl Ñíguez y Koke Resurrección; y el delantero Kevin Gameiro, que será el compañero en el ataque de su compatriota.

Simeone, por otro lado, dijo que el actual momento, con tanta competencia y nivel en la plantilla, no es el más difícil para el entrenador por la complejidad de elegir el once y la convocatoria. "Para mí, lo más difícil fue a partir de que no se podía fichar futbolistas y convencer a un montón de futbolistas de seguir creciendo y mejorando", recordó.

"A los más grandes para intentar seguir en esa línea de crecimiento y a los jóvenes a subirlos al tren de la oportunidad que aparecía, a los Thomas, Lucas, Correa, sobre todo, y en ese momento, seguramente, el trabajo es mucho más intenso, por lo que se presenta en el papel. En la situación de hoy es gestionar de la mejor manera futbolistas importantes y seguir en la misma línea en la que hemos trabajado siempre", explicó.

Para 2018, resuelto de momento por el Atlético con tres triunfos en otros tantos encuentros, el preparador apuntó que el desafío del equipo es "no dejar de querer mejorar individualmente todos".

"Lo que nos hace siempre mejores es no quedarnos a mirar lo que venimos haciendo en estos seis años y lo que nos hace absolutamente más importantes en un torneo tanto competitivo como el español es querer mejorar. Ese es el desafío que tenemos todos", concluyó.