Villaverde: "La eliminatoria frente al Sevilla va a ser muy abierta y muy disputada"

12/01/2018 - 15:11

El gerente del Atlético de Madrid, Clemente Villaverde, calificó la próxima eliminatoria de la Copa del Rey frente al Sevilla como "muy abierta y muy disputada", consideró que el regreso de Vitolo al Sánchez-Pizjuán tendrá la "misma trascendencia" para el cruce, y restó importancia a que la ida se juegue en el Wanda Metropolitano.

LAS ROZAS (MADRID), 12 (EUROPA PRESS)

"La eliminatoria ante el Sevilla va a ser muy abierta y muy disputada, con dos equipos que en las últimas temporadas vienen demostrando una capacidad enorme, ganando competiciones diferentes", señaló Villaverde tras conocer los enfrentamientos que ha deparado el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey, celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Por otra parte, el directivo rojiblanco quiso restar importancia a la derrota en el derbi andaluz (3-5) para los sevillistas. "Un buen momento siempre es estar en unos cuartos de final, y en este caso, el sorteo ha querido que sea el Sevilla, que siempre es un equipo muy fuerte", destacó.

Este cruce copero supondrá también el regreso de Vitolo al estadio andaluz, aunque para Villaverde el duelo tendrá la "misma trascendencia". "Todo lo que se genere alrededor del partido seguro que no viene derivado de la actitud de los jugadores. Nosotros no vamos a alimentar nada que no sea lo que se derive del propio partido", reconoció.

El encuentro de ida se disputará en el Wanda Metropolitano, situación que no siempre ha venido bien al Atlético de Madrid. "Al final, toda la trayectoria que tenemos de eliminatorias nunca ha quedado claro si se nos da mejor una cosa u otra. Lo que es seguro es que van a ser dos partidos importantes y habrá que poner toda la concentración posible para no perder", valoró.

Además, Villaverde destacó la importante "tradición" del torneo copero, por lo que esperan "competir hasta el final", sin olvidarse de LaLiga Santander y la Liga Europa, asegurando que el equipo rojiblanco tiene como objetivo "competir en todas las competiciones que disputa".