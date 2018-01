Pepe Castro: "La afición tiene derecho a expresarse, pero el camino no es pitar"

12/01/2018 - 16:25

El presidente del Sevilla FC, José Castro, reconoció que la afición del equipo "tiene derecho a expresarse", pero le recordó que "el camino no es pitar" sino el de apoyar a una plantilla que ha vivido "una semana complicada" y que debe dar "margen de tiempo" a Vincenzo Montella.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

"El partido ante el Cádiz fue extraño porque la gente está dolida tras el partido contra el eterno rival. La afición tiene derecho a expresarse, pero el camino no es pitar, sino apoyar a nuestros jugadores. Si afición y plantilla vamos en la misma dirección, vamos en la línea correcta, pero esto es fútbol, son momentos complicados y lo que hay que tener son victorias para revertir la situación", señaló Castro en declaraciones recogidas por la web del club tras la presentación de Guilherme Arana.

El dirigente no olvida que "ha sido una semana complicada" por la derrota en el derbi ante el Betis, pero pidió "pasar página" y "hablar" los objetivos sevillistas, "que hace muchos años no son esa liga particular".

"Hay que pensar en el Alavés y en ganar. Ha sido una semana complicada como muchas que hay, pero hay que venirse arriba y ser optimistas. La verdad es que el último mes ha sido complicado con no muy buenos resultados, pero estamos vivos en todas las competiciones y sólo Real Madrid, Barça, Atlético y Sevilla lo estamos", añadió.

Castro recalcó que están trabajando "para revertir" esta situación y advirtió que trabajarán "para traer el máximo de refuerzos posibles para hacer una buena temporada" después de que de momento no hayan "acertado porque la sensación es que el equipo no ha dado hasta ahora el rendimiento esperado".

"Tener el mejor equipo es importante, pero también somos una sociedad. Hay que tener serenidad, la plantilla dará un rendimiento mucho mayor del que hay, esto es cuestión de una mala racha. Hay que darle también margen de tiempo al entrenador porque todos queremos hacer disfrutar a nuestra afición de nuevo y, como dijo nuestro entrenador, revertir esos pitos en palmas", prosiguió el mandatario.

Además, replicó a las críticas que han hecho el extécnico Joaquín Caparrós como por el argentino Diego Armando Maradona y se mostró "sorprendido" por las palabras del utrerano "porque siendo tan sevillista, lo que hay que hacer es sumar en una semana tan complicada".

"Maradona no ha visto los partidos de la primera vuelta del equipo; si no, no le hubiera extrañado la destitución de Berizzo", sentenció sobre el argentino, exjugador del club.

Castro, que aseveró que la denuncia de la Fiscalía por presuntos delitos en su gestión "terminará archivándose" porque no ha hecho "nada fuera de la Ley", se refirió a la polémica con el Manchester United con las entradas de la eliminatoria de Liga de Campeones, aclarando que el conjunto inglés "no quiso negociar el precio".

"Pusimos el que nos pareció oportuno y se quejaron. No hicieron caso alguno, así que luego no valen las quejas. Todo está explicado en un comunicado que ya hicimos público. También pedimos el 5 por ciento establecido por UEFA y nos han dado el 4,1, lo que haremos constar a UEFA", remarcó.