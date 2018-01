Calleja: "Un Madrid herido es peligroso y no podemos fiarnos"

12/01/2018 - 18:30

El entrenador del Villarreal CF, Javier Calleja, ha comentado este viernes en la previa del partido contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu que el 'a priori' mal momento por el que pasa el equipo blanco le hace estar "herido" y ser "peligroso", por lo que no quiere que sus jugadores se confíen sino que luchen desde el primer minuto por el triunfo.

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

"Intentar ganar lo intentaremos siempre, independientemente de cómo llegue el Madrid. Esta temporada no está teniendo los resultados que les gustarían pero un Madrid herido es peligroso y no podemos confiarnos", avisó en rueda de prensa.

Cree que Zinédine Zidane tiene una plantilla de una enorme calidad que es peligro suficiente. "Nosotros vamos como siempre con la mentalidad de conseguir los tres puntos. Lo buscaremos desde el primer instante, ojalá se dé la posibilidad y consigamos esa victoria", auguró.

"El Madrid es el Madrid y no influye nada el momento en el que se encuentren. Tendremos que hacer lo posible para que no estén cómodos, manejar bien el ritmo. Necesitamos un paso adelante a nivel mental y de saber manejar muy bien el encuentro, y no fiarnos del momento en que llega el Madrid", recalcó en este sentido.

Calleja, que se estrenará como técnico en el Bernabéu, cree que es "bonito" ir al que considera uno de los mejores campos del mundo. "Lo afronto como el resto, con la misma profesionalidad. Tenemos que mantener la buena línea e ir al Bernabéu convencidos de poder ganar. Tenemos que mantener la concentración y dar el cien por cien", esgrimió.

"Tienen jugadores que marcan mucho la diferencia, cualquier arreón o duelo puede decidir el partido. Tenemos que ganar como equipo, mantenernos fuertes, no regalar nada y no cometer errores. Y aprovechar a los jugadores que tenemos que hacen daño", comentó sobre cómo intentar asaltar el feudo blanco.

En este sentido cree que el Madrid tiene una de las mejores plantillas del mundo y que a esa plantilla se la gana "cometiendo pocos errores". "Si quieres ganar no tienes que renunciar a ser tú mismo e intentaremos poner nuestro ADN en cualquier campo y jugar. Habrá que interpretar los tiempos del partido, y tener mucha efectividad y ser letales de cara a gol", argumentó.

Por otro lado lamentó la baja de Víctor Ruiz, pero aseguró tener alternativas. "Víctor viene jugando habitualmente y es una baja importante pero tenemos a Bonera, que se ha recuperado, y siempre que juega el rendimiento es altísimo. También está la posibilidad de Pau, que vemos la progresión que lleva, y de Álvaro", comentó.

"Adelanto que Roger no va a ir convocado. Necesitamos tiempo, hacer un trabajo específico y ver un tono físico bueno para afrontar los partidos. Lleva tiempo sin competir y vamos a aprovechar esta semana para hacer trabajo específico con él", señaló sobre el recién fichado Roger Martínez, delantero colombiano que ya disputó sus primeros minutos con el Villarreal el pasado miércoles en Copa ante el Leganés.