Gabriel Jesús volverá en un mes con el Manchester City tras su lesión de rodilla

12/01/2018 - 18:35

El delantero brasileño del Manchester City Gabriel Jesús volverá a ponerse a las órdenes de Pep Guardiola en un mes, tras el tratamiento al que se ha sometido en España de su lesión de rodilla, tal y como ha afirmado este viernes el entrenador del club inglés, que espera la reaparición de su delantero para el encuentro de ida de Liga de Campeones ante el Basilea.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

"Gabriel Jesús ha estado en Barcelona con el doctor Ramón Cugat y las cosas están bastante bien. Creo que, con un poco de suerte, en dos o tres semanas podría estar para el partido de la Liga de Campeones contra el Basilea", afirmó el técnico catalán en rueda de prensa.

El jugador de 20 años lleva ocho goles en su haber esta temporada en la Premier League. En el encuentro ante el Crystal Palace sufrió una lesión en los ligamentos de su rodilla. El club 'citizen' temía que el ariete permaneciera hasta dos meses alejado de los terrenos de juego, pero, tras el tratamiento al que se ha sometido, Guardiola confía en que vuelva para ese choque de 'Champions'.

Por otra parte, el de Santpedor no quiso entrar en el debate sobre el futuro de Alexis Sánchez, quien podría estar en la órbita del City, jugador al que bien conoce por su pasado como culé. "Entiendo completamente esta pregunta pero estoy centrado en el partido contra el Liverpool. Como entrenador tienes que lidiar con muchos temas y tienes que elegir en cuál te vas a enfocar", señaló.

Por último, el preparador zanjó esos rumores volviendo a destacar la importancia del encuentro ante los 'reds'. "No me gustaría que mis jugadores me vieran en la televisión o me leyeran en los periódicos hablando de otras cosas que no son importantes. Lo verdaderamente importante son los 90 minutos en el campo", sentenció.