Cristóbal Parralo: "El Valencia es de lo mejor de LaLiga"

12/01/2018 - 19:28

El entrenador del RC Deportivo de la Coruña, Cristóbal Parralo, avisó que el Valencia, su rival este sábado (20:45 horas) en la 19 jornada de LaLiga es "de lo mejor" de la competición, un partido para el que los blanquiazules llegan después de "una semana más tranquila" por el empate en Villarreal, sin ser la situación ideal.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

"El Valencia es un equipo que juega con mucha intensidad, con las ideas claras y muy buenos jugadores. Son de lo mejor de La Liga pero con nuestros argumentos iremos a ganar mañana porque la victoria nos haría ver las cosas de manera diferente", comentó el técnico cordobés en la rueda de prensa previa al duelo ante el equipo valenciano.

Los deportivistas son el segundo equipo más goleado de LaLiga con 35 goles y se miden al Valencia, segundo más goleador con 38. Una estadística que no ha pasado por alto Parralo. "Mañana intentaremos no ser vulnerables y que ellos no tengan situaciones para marcarnos porque eso nos marca mucho", comentó.

Después del empate ante el Villarreal (1-1) la pasada jornada, el preparador blanquiazul reconoció haber vivido "una semana más tranquila". "Hemos tenido una semana más tranquila pero somos conscientes de la situación en la que estamos y que mañana jugamos un partido importante ante un rival que está haciendo las cosas bien", avisó.

"Competimos mejor, aunque cometimos errores, pero la confianza te la da una buena dinámica, no un partido. La situación no es en la que nos gustaría estar pero hay que afrontarla y queda tiempo para mejorarla", añadió.

Preguntado por la alineación, Parralo destacó que "nunca" la anticipa. Sí comentó el estado de Adrián, que ha arrastrado molestias esta semana. "Adrián ha entrenado con normalidad y está en condiciones", señaló.

La única duda es la de Emre Çolak. "Çolak no ha completado el entrenamientos con molestias y esperaremos a mañana", sentenció el entrenador blanquiazul.