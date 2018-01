Anquela: "Hemos hecho un partido bastante bueno, hay que seguir esta línea"

Madrid, 12 ene (EFE).- Juan Antonio Anquela, entrenador jienense del Oviedo, valoró positivamente el empate cosechado en Vallecas frente al Rayo (2-2) y declaró que su equipo hizo un partido "bastante bueno" y deben "seguir esta línea".

"En líneas generales hemos jugado bastante bien, salvo cuando íbamos ganando 1-2, que hemos confiado todo a defender y a meternos muy atrás. Es lo que no me ha gustado, porque creo que hemos hecho un partido bastante bueno. El Rayo cuando empuja, empuja de verdad", dijo Anquela.

El técnico jienense declaró que "no perder en Vallecas era muy importante".

"Por momentos lo hemos hecho bastante bien. Hemos conseguido un punto y seguimos peleando. Hay que seguir en esta línea porque el equipo está en buen momento. Lo hemos tenido muy cerca y no lo hemos conseguido ganar porque no lo hemos sabido leer. Hemos basado todo a defender y así no puede ser", apuntó.

Por último, Juan Antonio Anquela analizó los dos goles encajados por su equipo y felicitó a sus jugadores por el trabajo defensivo que realizaron.

"El primer gol ha sido un error claro en la salida de balón, nos ha cogido la defensa descolocada, y el segundo ha sido una falta. El Rayo no ha tenido un partido en Vallecas con tan pocas ocasiones de gol, así que algo hemos hecho bien. En el Rayo hay varios jugadores de Primera y eso también hay que valorarlo", concluyó.