Florentino Pérez piensa en Löw para sustituir a Zidane en el banquillo del Real Madrid

tecnicamente unfutbolistafichado eninvierno puede jugar la uel si no la jugó en la temporada.



estosfutbolisas juegan por dinero lamayoria en el mundo, no juegan porque les gusta el futbol o por efervecencia, low ha dirigido a muchasgeneraciones no es habitual que se conforme con una plantilla, haydiferencia en la generacion pasada que jugaba futbol hasta el siglo pasado y la preparacion atletica cuando el futbol era balompie tactica en equipo en vista de llevar pelota hasta la meta rival, un ambiente hostil los seleccionados eran mayoritariamente de clubesdeliga solo uno o dos eran en clubes extranjeros y total no tenianmiedo porque a lo que enfrentaban eranhombresmotales pormásvaluadosfichajesque eranrivales, sin reparos en lo que parecian, ahora todo es hacerse delapelota por lafuerza y no se queproblema se hacen si esfutbol es simplemente hacer entrar una pelota en una valla grande que un jugador no puede cubrir solo.