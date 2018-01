Ceballos quiere salir del Real Madrid y volver al Betis

Dani Ceballos quiere marcharse del Real Madrid en este mercado de invierno. El centrocampista andaluz no cuenta para su entrenador Zinedine Zidane y vería con buenos ojos su regreso al Betis.



Este sábado Quique Setién, entrenador del Betis, ha confirmado su interés en Ceballos. "El equipo está perfectamente como para que venga a echarnos una mano y además él quiere", dijo el técnico bético.

"Estamos esperando a ver si esa circunstancia se puede dar. Tampoco está del todo claro si el Real Madrid le dejaría salir", declaró sobre las posibilidades del exbético en volver al Benito Villamarín.

El único pero para su regreso es la reglamentación. El club verdiblanco no puede volver a tramitar su licencia esta temporada, con lo que su regreso al Betis no será tan fácil. "Los futbolistas cuya licencia se cancele no podrán, en el transcurso de la misma temporada, obtener licencia en el mismo equipo del club al que ya estuvieron vinculados".