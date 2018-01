Montella: "El principal rival del Sevilla es el propio Sevilla"

13/01/2018 - 17:25

El entrenador del Sevilla, Vincenzo Montella, reveló que su plantilla está centrada en seguir su "camino", asegurando que su único rival de cara a lograr los objetivos marcados esta temporada son ellos mismos, antes del encuentro de este domingo (16.15 horas) frente al Deportivo Alavés en la decimonovena jornada de LaLiga Santander.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

"El principal rival del Sevilla es el propio Sevilla, tenemos que mirarnos a nosotros mismos y seguir nuestro camino", afirmó en la rueda de prensa previa al choque.

El italiano reconoció haber visto mejorías en su equipo, a pesar de la falta de "continuidad" en las dos semanas que lleva al cargo. Para el técnico nervionense, la clave residirá en el "trabajo", que hará brillar la "calidad" de la que goza su plantel, mirando con "optimismo" los propios partidos y dejando de lado la dura derrota en el Sánchez-Pizjuán contra el Betis en el derbi sevillano.

"Claro que las he visto, no hemos tenido mucha continuidad porque apenas llevamos 15 días, pero trabajando e insistiendo todo va a ir mejor. Soy muy optimista, creo en el trabajo y que trabajando vamos a mejorar. Ya lo he visto, aunque sean mejoras pequeñas. La plantilla tiene mucha calidad y estoy seguro que vamos a mejorar", declaró. "Prefiero no pensar en el derbi. Lo importante es salir motivados y mirar los partidos siguientes con mucho optimismo", agregó.

Tras el tropiezo contra los verdiblancos, Montella se mostró contento con superar la eliminatoria de Copa del Rey frente al Cádiz y con cruzarse con el Atlético de Madrid de un Diego Pablo Simeone del que destacó su capacidad para construir equipos "físicos y verticales".

"La victoria ante el Cádiz nos da la oportunidad de enfrentarnos a un gran equipo, de los mejores a nivel europeo y la motivación que ello conlleva es muy importante para nosotros, aunque ahora mismo tenemos en mente el partido de mañana, que es fundamental para nosotros", indicó.

"He leído mucho sobre su filosofía en el pasado, sus equipos son muy físicos y verticales y cuando un entrenador logra instaurar su filosofía en un equipo, significa que es muy bueno", contestó sobre su rival en cuartos de final de la Copa del Rey.

Por último, el exjugador de la Roma deseó éxito al antiguo director deportivo Monchi en el club romano y pronosticó que el brasileño Guilherme Arana, nuevo fichaje del Sevilla procedente del Corinthians, será un "grandísimo jugador. "Le deseo éxito a Monchi por el bien de todos y del equipo", respondió sobre el directivo. "Necesitamos tiempo para valorar, pero Arana va a ser un grandísimo jugador", finalizó acerca del futuro del lateral izquierdo 'carioca'.