Nacho: "Esto es el Madrid y no podemos agachar la cabeza"

13/01/2018 - 18:44

El central del Real Madrid Nacho Fernández aseguró que la plantilla blanca no puede "agachar la cabeza" y negó que sufrieran un problema de "actitud", tras un nuevo tropiezo frente al Villarreal (0-1) en la decimonovena jornada de LaLiga Santander.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

"Hoy no ha habido falta de actitud, hemos trabajado bien, hemos corrido y nos hemos ayudado. Al final, nos meten otro gol y nos pilla con cara de circunstancias. No es lo que habíamos pensado. No hemos empezado bien el año, pero esto es el Madrid y no podemos agachar la cabeza. Tenemos que seguir luchando y tenemos que dar la cara peleando más que nunca", afirmó tras el partido en declaraciones a beIN Sports.

"El equipo ha tenido buena actitud. Hemos peleado bien. Ellos tienen bien la posesión, pero nosotros hemos hecho un buen partido y nos pillan en un córner... No es falta de actitud. Más jodido que nosotros no está nadie", añadió.

A pesar de encontrarse a 16 puntos del líder, el FC Barcelona, el defensor madridista insistió en que no han perdido todas las "posibilidades" de ganar LaLiga, aunque "cada vez son menores". El canterano respondió que la plantilla de Zinedine Zidane sigue teniendo "ilusión" por pelear las "tres competiciones" que disputan.

"Cada partido que pinchamos decimos que hay posibilidades y lo sigo pensando, porque quedan muchos puntos, pero si seguimos sin ganar las posibilidades son cada vez menores. Tenemos tres competiciones y mucha ilusión por seguir peleando", concluyó.