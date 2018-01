Nacho: "Falta de actitud no es"

Madrid, 13 ene (EFE).- Nacho Fernández, defensa del Real Madrid, aseguró que la nueva derrota sufrida en el estadio Santiago Bernabéu ante el Villarreal (0-1) no es por falta de actitud, así como indicó que no sabe qué es lo que le pasa al conjunto de Zinedine Zidane.

Nacho consideró a pie de césped a beIN Sports que el equipo blanco había tenido "buena actitud", que habían "peleado bien durante todo el partido" en "líneas generales", pero que otra vez, tras un córner, el rival les pilló "descolocados" y encajaron el tanto de la derrota.

"Falta de actitud no es", dijo de forma tajante el internacional, quien aseguró: "Más jodidos que nosotros no está nadie, trabajamos como el que más, pero cuando llegan los partidos pues no sé qué pasa".

"El equipo ha trabajado bien, hemos corrido, nos hemos ayudado. de hecho era un día importante para empezar a ganar, coger buenas sensaciones, pero al final del partido nos meten otro gol", indicó Nacho Fernández, quien apuntó que "esto es el Real Madrid" y no pueden "agachar la cabeza".

"Tenemos que trabajar más que nunca porque estos jugadores, el míster y toda la gente se han ganado que puedan confiar en nosotros y nos tenemos que dar la cara ahora, aguantar el chaparrón y pelear más que nunca", comentó.

En cuanto a sus opciones en LaLiga manifestó: "Cada partido que pinchamos salimos y decimos que hay posibilidades. Sigo pensando que quedan posibilidades, quedan muchos puntos. Pero, lógicamente, si seguimos sin ganar son mucho menores. Queda año. Estamos tres competiciones, tenemos la Copa (ante el Leganés) esta semana y tenemos mucha ilusión de seguir peleando. No se que pasa. No es falta de actitud y hay que seguir peleando por este escudo".