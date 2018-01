Mendilibar: "Estoy contento por la segunda parte, en el inicio de partido hemos sido temerosos"

13/01/2018 - 21:32

El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, se mostró "contento" con la segunda parte que realizó su equipo, que puso contra las cuerdas al Atlético de Madrid, mientras que en el primer tiempo salieron "temerosos" y encajaron el tanto con el que se decidió el encuentro en Ipurua (0-1).

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

"Cuando se pierde no estás contento, pero estoy contento con la segunda parte. No estoy contento con el inicio del partido, creo que se ha estado temeroso y después hemos ido a más, hemos terminado el partido muy bien. Hay veces que se gana y no se hacen las cosas bien y hay veces que se pierde y se han hecho muchas cosas bien", valoró Mendilibar después del partido.

El gran momento de forma del Eibar, con siete encuentros sin perder en LaLiga Santander, se rompió con la derrota ante el Atlético de Madrid. Desde que debutaron en Primera, el equipo vasco no ha podido con el conjunto colchonero, contra quien ha perdido en todos sus enfrentamientos.

"Ha pasado otra oportunidad y no se ha ganado. Hasta la temporada que viene no va a haber otra, pero bueno, el equipo se conforma con se ha jugado, especialmente en la segunda parte bien, y la lección es que desde el principio tienen que ser los jugadores los que tienen que mandar", manifestó el técnico del Eibar sobre haber estado cerca de ganar por primera vez al Atlético.

"La justicia en el fútbol ya se sabe la que es. Al final es el gol lo que cuenta. Se han tenido en la segunda parte ocasiones, el equipo ha terminado con centros, se han tenido segundas jugadas, no se ha tenido el balón por tener, sino por una idea de finalizar jugadas, pero no se ha tenido el acierto que hemos tenido hasta ahora", afirmó.

"En la segunda parte, solo han tenido una ocasión de gol, y eso habla bien a nuestro favor", recalcó Mendilibar sobre la segunda parte, en la que el Eibar avasalló al Atlético pero topó con el meta rival Oblak.

"La valoración es que en las primeras ocho jornadas hemos sacado nueve o diez puntos, y en las otras ocho, hemos sacado el resto. Creo que es una buena puntuación de cara a la segunda vuelta", confesó el técnico del Eibar sobre la primera vuelta que finalizó su equipo, séptimo en la tabla con 27 puntos.