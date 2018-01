Los cinco grandes culpables de la hecatombe del Real Madrid

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid. Imagen: Reuters

El Real Madrid se jugará toda la temporada a una carta, la de la Champions League, y ante uno de los peores rivales posibles, como es el Paris Saint Germain. El club ha entrado en una dinámica peligrosa de resultados y tiene una alarmante falta de gol. Entre los culpables (que son casi todos), hay cinco que destacan sobre el resto:



1. Zidane

El entrenador del Real Madrid no está dando con la tecla esta temporada. El francés, con una plantilla con menos experiencia, no ha dado la importancia que los suplentes tuvieron la temporada pasada y no ha conseguido que haya competencia.

Zidane está demostrando no tener recursos para intentar solucionar esta hecatombe en Liga (si gana el Barcelona a la Real Sociedad estarán a 19 de los culés) y siempre confía en los mismos jugadores. Hombres como Ceballos, Llorente o Mayoral están sentenciados. No cuentan para Zidane.

El Real Madrid tiene que mejorar el juego (a base de orden, colocación de jugadores, físico, ganas, calidad...), pero siempre es el mismo. Cuando no lo hay todo es previsible con centros desde la banda que no llegan a ningún lado. Muy del estilo de Ancelotti en su segunda temporada.

2. Cristiano Ronaldo

Es el hombre gol del Real Madrid. Es el que más cobra y se le debe exigir responsabilidades, aunque sean injustas por todo lo que ha hecho en el Real Madrid (consiguió hace unos años ser el máximo goleador en la historia), pero el fútbol no perdona y el equipo necesita sus goles.

En esta temporada en Liga, Cristiano sólo ha marcado cuatro goles. Cuatro goles en 19 jornadas, con eso se dice todo. En Champions, todo lo contrario con nueve goles. El duelo ante el PSG será definitivo.

3. Marcelo

El brasileño es el elemento diferencial que tiene el juego de ataque del Real Madrid, pero esta temporada no lo está siendo. El '12' siempre generaba superioridad en el centro del campo con su presencia y muchos de los ataques venían por su banda. Ahora todo son centros previsibles que no generan absolutamente nada. Que entre a portería uno de 15 no significa que el equipo esté trabajado.

4. Benzema

El francés, en el mismo grupo que Cristiano Ronaldo. Benzema no está dando ni un nivel suficiente como para no hablar de él. Sólo ha marcado dos goles en 19 partidos en LaLiga, números que no puede tener el delantero del Real Madrid.

Antes, su mal juego se escudaba en los goles de Cristiano Ronaldo, pero esta temporada no están llegando y Benzema está incluso peor que en temporadas anteriores. Un delantero, lo primero tiene que hacer es el gol. El Madrid está pidiendo a gritos un nuevo delantero.

5. Modric

Modric no es el Modric que todos conocemos. El centrocampista croata es de los pocos jugadores que pueden desequilibrar, pero esta temporada está muy lejos del nivel que suele mostrar.

El '10' empezó la temporada pensando en la dura clasificación de Croacia para el Mundial, y nunca ha dado síntomas de estar bien durante la temporada. Si está mal hay que sentarle, y eso no lo ha hecho Zidane. Ni con Modric ni con nadie.

Otros: hay jugadores que han sido más irregulares, pero han dado algo más que los cinco anteriormente citados. Es el caso de Kroos, Carvajal, Varane, Ramos, Nacho, Casemiro, Asensio e Isco.