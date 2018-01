El futbolista colombiano Jefferson Lerma denuncia que Iago Aspas le llamó "negro de mierda" durante el Levante-Celta

El mediocampista colombiano del Levante Jefferson Lerma ha denunciado este domingo un episodio de racismo presuntamente cometido por el delantero gallego Iago Aspas en el partido disputado entre el equipo granota y el Celta de Vigo en el estadio Ciutat de Valencia.

En declaraciones concedidas a LaLiga, Lerma ha confesado el incidente. "Quiero hacer una denuncia, creo que estos actos de racismo no pueden existir", comenzó lamentando, antes de exponer que "Aspas me ha dicho negro de mierda, y eso no puede pasar".

"El árbitro me dijo que él le tenía hasta los huevos de tanto joderlo", prosiguió relatando, a pesar de que el colegiado en ningún momento tomó medidas contra el delantero visitante.

"Ya les tocará revisar videos y a ver qué pasa", deseó, concluyendo que "ya tomarán medidas otras personas" ya que "yo no soy nadie para juzgar, pero este acto me ha tocado y esto no puede pasar".

Lerma también aseguró que es la primera vez que algo así le pasa durante la presente temporada en LaLiga.

Tras conocerse la información, la Cadena Cope ha desvelado que el árbitro Álvarez Izquierdo expresó no haber sido informado durante el partido pese a lo dicho por Lerma, y haberse enterado del incidente por palabras del presidente levantinista, que bajó a los vestuarios.

Además, el Celta defiende a su jugador asegurando que el insulto no se produjo en ningún momento, lo que arroja más dudas sobre el asunto.

El propio Aspas se defendió también afirmando que "lo que se dice en el campo, se queda en el campo y por ello no voy a reproducir lo que él me dijo a mí" y añadiendo que "en cualquier caso, yo no le llamé lo que él me atribuye".