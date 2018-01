Jefferson Lerma acusa a Iago Aspas de llamarle "negro de mierda" y el Levante sale en su defensa

14/01/2018 - 16:18

El futbolista colombiano del Levante, Jefferson Lerma, acusó al delantero del RC Celta de Vigo Iago Aspas de llamarle "negro de mierda" durante el encuentro que enfrentó a ambos conjuntos este domingo y que se saldó con victoria de los gallegos por 0-1.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

"Quiero hacer una denuncia delante de las cámaras. Estos actos de racismo no pueden existir. Aspas me ha dicho negro de mierda y eso no puede pasar", comentó Lerma tras el choque en los micrófonos de GOL.

El jugador 'cafetero' también detalló la actuación del colegiado catalán Alfonso Álvarez Izquierdo, que no prestó mucha atención a las quejas del jugador y le comentó que estaba "hasta los huevos" de sus protestas.

"He hablado con el árbitro pero me ha dicho que estaba hasta los huevos de mí. Ya les tocará revisar vídeos y a ver qué pasa. Ya tomarán las medidas otras personas. Yo no soy nadie para juzgar, pero este acto me ha tocado y esto no puede pasar", declaró.

Lerma aseguró que es la "primera vez" en el curso que le sucede algo parecido, mientras que su club, el Levante UD, utilizó sus redes sociales para mandar un mensaje de apoyo a su futbolista, afirmando que el conjunto levantinista "rechaza cualquier muestra de racismo". "Es la primera vez que me pasa esta temporada", finalizó el centrocampista.

"Tras las declaraciones de @jeffersonlerma a la conclusión del #LevanteCelta, el #LevanteUD quiere mostrar su firme respaldo al jugador y rechaza cualquier muestra de racismo en el fútbol", publicó en su cuenta de Twitter el equipo 'granota'.