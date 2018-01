Jefferson Lerma: "Aspas me ha dicho negro de mierda"

València, 14 ene (EFE).- Jefferson Lerma, centrocampista colombiano del Levante, ha denunciado que el delantero del Celta de Vigo Iago Aspas le había dicho "negro de mierda" durante el partido de este domingo en el estadio Ciutat de València (0-1).

"Quiero hacer una denuncia, creo que estos actos de racismo no pueden existir. Creo que Aspas me ha dicho negro de mierda y eso no puede pasar", dijo en una entrevista en la cadena Bein tras el partido de este domingo.

"He hablado con el árbitro pero me decía que lo tenía hasta los huevos de tanto joderlo, pero creo que ya les tocará revisar vídeos si en todo caso él lo dice y a ver qué pasa. Ya tomarán las medidas otras personas, yo no soy nadie para juzgar pero eso no puede pasar", indicó el jugador del Levante.

El Levante ha emitido un comunicado en su sitio oficial en el que señala su apoyo al jugador colombiano y rechaza cualquier muestra de racismo en el fútbol.

"Tras las declaraciones de Jefferson Lerma a la conclusión del partido que ha enfrentado al Levante y al Real Club Celta de Vigo, el Levante quiere mostrar su firme respaldo al jugador y rechaza cualquier muestra de racismo en el fútbol", indicó el Levante en su cuenta de Twitter.