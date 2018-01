Jordi Alba hizo una peineta a la afición de la Real Sociedad en Anoeta

Ok, pero no hace falta ser grosero. Los jugadores debeis ser mas empaticos con la aficion y la aficion mas respetuosa con vosotros.



No por pagar una entrada se tiene derecho a decir autenticas barbaridades a los jugadores, y digo barbaridades, por que son eso.



Pero los jugadores debeis de tener mas sordera en ciertos momentos y cumplir con la discreccion.



Si, sé que lo que os dicen en el campo es como para saltar a la grada y darle de ostias a alguien, pero eso no debe ser motivo como para faltar al respeto de forma generalizada, porque seguro que hay alguien que no os ha dicho nada.