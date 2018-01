Lucas Moura reconoce su inminente marcha del PSG y se deja querer por el Manchester United

15/01/2018 - 12:10

El centrocampista brasileño Lucas Moura ha reconocido que será "muy difícil" que pueda seguir en en el Paris Saint-Germain, próximo rival del Real Madrid en la Liga de Campeones, después de que su entrenador Unai Emery le haya enseñado la puerta de salida y no ha ocultado que le gusta el Manchester United como posible destino en el que seguir su carrera.

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La semana pasada, Emery explicó que "hay buenos jugadores que no tienen la oportunidad de jugar en su equipo" y que "quizá podrían ser protagonistas en otro equipo", dando nombres propios y reconociendo que se refería a Lucas Moura y Hatem Ben Arfa.

"He escuchado los recientes comentarios del entrenador. Desafortunadamente, parece que es el final de una historia para mí. Será muy difícil que me pueda quedar. ¿El Manchester United? Hay temas de los que no puedo hablar. Me gusta mucho el fútbol inglés, tiene la liga más disputada", dijo Moura en declaraciones recogidas por el diario L'Equipe.