Lete: "UEFA y FIFA me han transmitido tranquilidad, cumplir la ley no es una opción, es una obligación"

15/01/2018 - 15:26

El presidente del CSD, que prevé reunirse a principios de febrero con sus representantes, no ve amenazada la presencia en Rusia 2018

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, desveló que representantes de la UEFA y FIFA, con los que prevé reunirse "a principios de febrero", le han transmitido "tranquilidad", con lo que no ve amenazada la presencia de la selección española de fútbol en el Mundial de Rusia por una supuesta injerencia en el proceso electoral de la RFEF.

"El cumplimiento de la ley en España no es una opción, es una obligación. No voy a recurrir a la Constitución, es que el artículo primero de la RFEF dice que se somete a la Ley del Deporte. Ha habido un poco de ruido, pero no ha habido injerencia por parte del Gobierno, la ley la cumplen todos", manifestó en un desayuno informativo en el CSD.

José Ramón Lete reiteró que UEFA y FIFA solicitaron, a través de la Federación Española de Fútbol, una reunión con el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, y él mismo para que les explique su versión de los hechos.

"Lo que ha habido es una petición de una reunión y de que les informemos de que se produzca una reunión. Vamos a garantizar la democracia, la ética, la transparencia, que son valores que defienden todas las federaciones y la UEFA y la FIFA. He tenido contactos con ellos y, hasta que se produzca esa reunión que espero que sea a principios de febrero, se me ha trasladado tranquilidad", subrayó.

Ante la 'madeja jurídica' en la que se ha convertido el proceso electoral de la RFEF, confía en que en 15 días se resuelva con la decisión del Consejo de Estado. "En 15 días si el Consejo de Estado toma una decisión de abrirá el proceso de elecciones a la Asamblea, si no, se abrirán unas nuevas elecciones para elegir presidente", explicó el presidente del Consejo.

A su juicio, la ley tiene "argumentos y herramientas" para corregir y tutelar los procesos electorales. "Se puede revisar todo, se pueden cambiar los porcentajes de representación ... Y habrá que hacerlo. Una de las líneas que vamos a trabajar es la gobernanza, la transparencia, la democracia, los principios de gestión... La legislación española y la tutela data de 1990 ...", recordó.

Por otro lado, el dirigente no quiso responder a las declaraciones de Ángel María Villar, que calificó de golpe de estado su inhabilitación. "Respeto la libertad de expresión. El señor Villar tiene derecho a defenderse como estime oportuno, allá con su línea de defensa. Aquí lo único que hacemos es cumplir con la ley. No le echa el presidente del CSD. Hay una apertura de expediente disciplinario y quien destituye a Villar es el TAD", aclaró.