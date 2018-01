Rubén Blanco: "Se está haciendo daño a la imagen de Iago Aspas"

15/01/2018 - 16:43

El portero del Celta Rubén Blanco ha denunciado que "se está haciendo daño a la imagen de Iago Aspas" debido a la polémica por un supuesto insulto racista a Jefferson Lerma (Levante) y ha apuntado que "mientras se demuestre lo contrario" él cree la versión a su compañero de equipo.

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

"Todos los jugadores del club estamos en contra de cualquier tipo de racismo, como es obvio. Creo que Iago ya dijo todo lo que tenía que decir y yo no voy a añadir nada más al tema. Este tipo de acusaciones no gustan a nadie, pero ya dijo todo lo que tenía decir, tanto él como el club, y creo que cuando menos se hable del tema, mejor. Creo que se está haciendo daño a la imagen de Iago", destacó Blanco ante la prensa.

El guardameta opinó que este encontronazo entre los jugadores de Celta y Levante "obviamente es un tema feo" que no le gusta "a nadie". "Hasta que se demuestre lo contrario, yo me creo la palabra de mi compañero. Entiendo a las dos partes, entiendo a Iago y entiendo al jugador del Levante. Uno dice su versión y el otro la otra. Yo no puedo decir nada más porque no sé lo que ha pasado", añadió.

La polémica surgió este domingo tras el encuentro entre ambos equipos, momento en el que Lerma denunció que Aspas le había llamado "negro de mierda" sobre el césped. El delantero español desmintió las palabras del jugador del Levante a través de un comunicado emitido por el Celta.