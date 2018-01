Arda Turan, el fichaje más ruinoso de la era Bartomeu: 11.577 euros el minuto, 636.363 el partido con el Barcelona

El turco sólo ha jugado 3.023 minutos en estas tres temporada de culé

El futbolista llegó en 2015 procedente del Atlético con vitola de estrella

Costó 35 millones de euros y era, hasta este curso, el 6º salario de la plantilla

Arda Turan, en uno de los pocos partidos que ha jugado de blaugrana. Imagen: Reuters

Arda Turan ya no es jugador del Barça. No le van a echar de menos. Su presencia en el equipo culé había sido residual en los últimos tiempos. Una sombra que se veía en los entrenamientos, pero que no contaba en los planes de Valverde. Donde sí contaba era en las arcas culés. Y mucho.

Su sueldo era el sexto más alto de la plantilla y su fichaje se convirtió en uno de los más sonados de la era Bartomeu. Después de ejercer de líder absoluto en el Atlético de Madrid que ganó la Liga y rozó la Champions, el turco llegó al Camp Nou con la vitola de ser un futbolista llamado a grandes cotas.

Por eso mismo los culés abonaron 35 millones de euros que no empezaron a correr sobre un terreno de juego hasta seis meses después. La sanción FIFA impidió su presencia hasta enero de 2016, lo que mermó sus partidos y, de paso, disparó el coste de su fichaje.

Ni el paso de los años, ni su rendimiento han permitido mejorar su productividad. Al contrario. La han empeorado. No hay duda: Arda Turán ha sido una ruina para el Barça.

Atendiendo sólo a los 35 millones de euros que ha costado, sin incluir su salario, Arda Turan ha costado al Barça 11.577 euros el minuto que ha disputado. En total el turco ha disputado 3023 minutos repartidos en 55 partidos, lo que hace que cada uno de estos encuentros le haya costado al Barça 636.363 euros.

Unas cifras que se disparan si atendemos sólo a los goles que ha marcado. Las 15 dianas que ha hecho de culé tienen un coste de 2.333.333 euros por gol anotado.

En definitiva, un dispendio que el Barça, por fin, se ha quitado de en medio con una fórmula de urgencia: una cesión de dos temporadas y media que, al menos, permitirá al club librarse de su salario aunque no vaya a recibir ni un euro por este préstamo de urgencia tras el que al futbolista aún le restará un año de contrato.