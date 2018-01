Florentino Pérez planifica una 'limpia' en el vestuario del Real Madrid para el próximo verano

La 'BBC' podría estar ante sus últimos coletazos

La portería, objeto de una revolución total

Varios de los jóvenes se marcharán a otros equipos

Florentino, en una fotografía reciente. Imagen: EFE.

El mal paso del Real Madrid por el curso 17/18 tendrá consecuencias. No en el mercado invernal, pero sí en el de verano. Al finalizar la temporada, habrá mucho movimiento en los despachos de Concha Espina. Así lo ha decidido el presidente blanco, Florentino Pérez.

Según informa Mundo Deportivo, el máximo dirigente madridista tiene preparada una limpieza en el vestuario, una revolución con el objetivo de renovar el aire y el hambre en el equipo. El Real Madrid se expone al final de una era por varias razones.

Primero, Cristiano Ronaldo puede marcharse, y con él, la 'BBC'. En caso de una salida del luso, el club trataría de ir a por Neymar, tal y como se ha filtrado en las últimas semanas. Pero el '7' podría irse acompañado de Karim Benzema. El galo apenas tiene crédito en el Santiago Bernabéu. Al '9' le podrían suceder Harry Kane o Mauro Icardi. Sí se quedaría Gareth Bale.

La portería podría quedar completamente desmantelada: Con la llegada de Kepa y la más que probable adquisición de otro portero, el verdaderamente titular (suenan Thibaut Courtois y David de Gea), Keylor Navas y Kiko Casilla tendrían que buscarse otro destino.

No serían los únicos, ya que otros jóvenes jugadores les seguirían, aunque cedidos o vendidos con opciónes de recompra: Jesús Vallejo, Marcos Llorente, Achraf Hakimi y Borja Mayoral. No peligra, no obstante, el futuro de Marco Asensio, Dani Ceballos, Mateo Kovacic o Isco Alarcón. Estos últimos futbolistas sobrevivirían a la limpieza regenerativa de un vestuario que no rinde como Florentino Pérez espera.