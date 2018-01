Una operación a tres bandas entre Dortmund, United y Arsenal puede ser el otro 'bombazo' de invierno

Aubameyang, Alexis, Mkhitaryan y Giroud se verían involucrados

Aubameyang, en un partido con el Dortmund. Imagen: Reuters.

El mercado de invierno se encuentra en su ecuador y podría estar muy cerca de uno de esos movimientos que se recuerdan durante años. Tras el fichaje de Philippe Coutinho por el Barcelona, una operación a tres bandas sacudiría, días después, el fútbol europeo.

Pierre-Emerick Aubameyang, Alexis Sánchez y Henrikh Mkhitaryan estarían a punto de ver cambiados sus equipos de pertenencia. El gabonés dejaría el Borussia Dortmund para recalar en el Arsenal, que vendería al chileno a cambio de dinero y del armenio, un nuevo fichaje para los 'gunners'.

La situación, que envuelve a estos tres equipos, puede tener un episodio extra: que Olivier Giroud entre en la operación por Aubameyang, llegando al Borussia Dortmund.

Los acontecimientos se han acelerado después de que el Manchester City se retirase de la puja por Alexis, lo que dejó el camino libre el United. Todo depende ahora de Mkhitaryan, según ha asegura a The Times Mino Raiola, su agente: "El Manchester United no firmará a Alexis Sánchez hasta que Henrikh Mkhitaryan no vaya al Arsenal". El valor de la operación sería de más de 40 millones de euros, pero se vería, además, elevada por las comisiones de Raiola y una prima de fichaje para el futoblista.

Parte de ese dinero que obtenga el Arsenal será empleada en la adquisición de Aubameyang. Según Bild, el Dortmund le dejaría marchar por 70 millones de euros, aproximadamente. La jugada de los ingleses sería usar a Giroud como moneda de cambio, además de unos 30 o 35 millones de euros. La última de las piezas con las que completar el puzle.