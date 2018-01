Simeone: "Dolor, tristeza y estar cerca de la familia"

Majadahonda (Madrid), 16 ene (EFE).- El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó este martes su "dolor y tristeza" por el fallecimiento del exjugador del club rojiblanco y compatriota Rubén 'Panadero' Díaz, con el que compartió "muchísimos momentos deportivos", y envío "un abrazo fuerte a toda la gente" que lo rodea.

"Acompañar en el sentimiento a la familia. Con 'Panadero' he compartido muchísimos momentos deportivos, sobre todo más buenos que malos, porque nos hemos acompañado en las Copas ganadas con la selección argentina, le he conocido en Vélez Sarsfield cuando tenía 20 años, he compartido acá tiempo en el Atlético de Madrid...".

"Dolor, tristeza, estar cerca de la familia y mandar un abrazo fuerte a toda la gente que rodea a 'Panadero' Díaz", declaró el técnico en la rueda de prensa previa al entrenamiento del equipo en la Ciudad Deportiva de la localidad madrileña de Majadahonda.