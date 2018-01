Williams: "Espero seguir formando parte de este gran club muchísimo tiempo"

Bilbao, 17 ene (EFE).- Iñaki Williams, que ha renovado por el Athletic Club hasta el año 2025 con una cláusula de rescisión de 80 millones de euros que irá aumentando progresivamente hasta los 108, ha dicho, tras estampar la firma en el nuevo contrato, que espera "seguir formando parte" del club bilbaíno "muchísimo tiempo".

"La verdad es que estoy muy feliz. Es un sueño cumplido, un sueño hecho realidad y por fin después de tanto tiempo y de las negociaciones hemos dado el pasito. Espero seguir formando parte de este gran club muchísimo tiempo y, como he dicho siempre, estoy donde quiero estar", ha comentado Williams en declaraciones distribuidas por el Athletic.

"Soy consciente de que el club ha hecho un gran esfuerzo para mi renovación, yo voy a intentar plasmar todo lo que esté en mi mano, voy a dejarme la piel en el campo para que el club y los aficionados se sientan orgullosos de mí y no olvidar que Iñaki Williams es un jugador que siempre intenta ayudar al equipo y aportar al máximo". ha añadido.

Williams se ha congratulado de como le están yendo las cosas. "El destino es el destino y tengo que decir que la vida me está sonriendo. Espero seguir con esta racha, que el equipo siga sumando y, sobre todo, seguir llevando al Athletic a lo más alto", ha finalizado.

Además de manifestarse a través de una declaraciones tras la firma del nuevo contrato, Williams ha colgado una carta a sus seguidores en su perfil de Twitter en la que destaca tres palabras que escribe en mayúsculas y con la que quiere resumir sus sentimientos: FAMILIA, AFICIÓN y GRACIAS.

"Hola a todos: hoy es un día muy feliz para mí porque he renovado mi compromiso con este escudo por 8 años más. Siempre he dicho que estoy donde quiero estar. Aquí he crecido como jugador, pero sobre todo como persona. Y digo como persona porque los que pertenecemos a este club sabemos que si hay una palabra que lo define es FAMILIA. Y ya sabéis que para mí la familia es lo primero", explica Williams.

"De vuestra mano seguiré riendo y llorando, trabajando como el que más y dejando todo por esta camiseta en cada partido y en cada entrenamiento", continua, dando también las "gracias" a todos los estamentos del Athletic.

"Gracias al club, a todos sus empleados, al cuerpo técnico, a la mejor AFICIÓN del mundo y a mis compañeros y amigos, que me hacen el futbolista más afortunado del mundo por tenerlos a mi lado. GRACIAS a todos por estar ahí. ¡Aupa Athletic!", finaliza la 'pantera' rojiblanca.