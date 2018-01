El Barcelona se pone duro en el mercado de fichajes y frena las salidas de Rafinha y Deulofeu

En el caso de Rafinha exige al Inter cláusula obligatoria de compra de 45 millones

Con Deulofeu apenas rebajan el precio de sus 20 millones de cláusula

Gerard Deulofeu en un partido de principios de temporada frente al Málaga. Imagen: EFE

El FC Barcelona se ha puesto duro en las salidas. Pese a la necesidad de hacer caja (o quizá precisamente por eso), los blaugrana están siendo muy exigentes con las cantidades solicitadas a los conjuntos que pretenden fichar a sus descartes, a Rafinha y Deulofeu.

El caso que más irrita a los protagonistas es el del primero, el de Rafinha. Cuenta Cope que hace tiempo que hay un acuerdo entre el hispano-brasileño y el Inter de Milán para su fichaje por los 'neroazzurri', pero el Barça se ha puesto tajante en las exigencias al equipo lombardo.

El Inter solicita la cesión con una opción de compra voluntaria de 20 millones de euros. El Barça reclama que esa opción de compra sea obligatoria y de 45 millones, informa Sport. La diferencia es grande. Muy grande. Tanto que ayer por la tarde, en la reunión entre ambos clubes, no se consiguió ningún atisbo de acuerdo. Hoy habrá nuevo encuentro para acercar posturas.

El Barça tiene claro que no quiere rebajar ni un céntimo el precio de Rafinha y en caso de hacerlo, donde no cederá es en la opción de compra obligatoria. El club necesita dinero. Es lo único a lo que no puede negarse.

Parecido sucede con Deulofeu. Su cláusula es de 20 millones de euros y el Nápoles lo ha puesto en su punto de mira. Pero el Barça no está dispuesto a rebajar mucho más su precio mientras los 'azzurri' comienzan a virar sus intereses. Lucas Moura les gusta y podría adelantar al catalán.

Deulofeu retornó al Camp Nou por 12 millones de euros y el Barça ahora quiere, no solo recuperar ese dinero, sino recibir algo más. Lo tendrá complicado visto que apenas ha jugado en este curso, pero en Italia tiene buen cartel.

Son dos ejemplos de cómo el Barça ha apretado el cinturón de sus exigencias para cuadrar unas cuentas tocadas por el fichaje de Coutinho.

Al menos ahora los culés se han librado de Arda Turan, el sexto salario más alto de la plantilla y también el fichaje más ruinoso de la era Bartomeu: costó casi 12.000 euros el minuto jugado o más de 600.000 el partido disputado. Todo un dispendio para el rendimiento que ha ofrecido en estas tres temporadas y media.