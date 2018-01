Zidane: "No me imagino al Real Madrid sin Cristiano Ronaldo"

"Cristiano está en el club en el que debe está. La gente le apoya", ha dicho

"¿Mi futuro? Digo lo mismo que estos años", ha afirmado

Zinedine Zidane ha vuelto a sacar su diplomacia para defender a sus futbolistas de la crisis que atraviesa el Real Madrid. En esta ocasión ha sido Cristiano Ronaldo el objeto de su defensa. Lo ha hecho a propósito del caso de su renovación. El luso quiere aumentar su salario hasta los 40 millones netos (lo mismo que Messi) y en el club no sólo no están por la labor, sino que incluso le han abierto las puertas de salida. Una opción, la de que se marche, que su entrenador no contempla. "No me imagino al Real Madrid sin Cristiano Ronaldo", ha dicho en la rueda de prensa previa al partido de Copa contra el Leganés.

¿Qué importancia le da al partido de ida?

Es importante porque es una eliminatoria. Sabemos que jugamos fuera. Lo que queremos es mantener la portería a cero y marcar goles. Siempre es clave hacerlo de esta manera cuando juegas fuera. Dentro de la dificultad del partido, sabemos cómo afrontarlo. Siempre pensamos en los dos partidos.

El futuro de Cristiano.

No creo que lo que se ve por ahí interfiera. Sabemos lo que se puede hablar fuera, pero dentro, Cristiano sólo tiene que pensar en jugar. Yo sólo quiero hablar de lo que puede aportar en el campo. El resto...

¿Se imagina a Cristiano fuera del Madrid?

No me imagino a Cristiano fuera del Madrid. Cristiano está en su club. El club en el que debe estar. La gente está a su favor. Le apoya. Yo no me imagino un Madrid sin Cristiano. La parte deportiva es lo que más me importan. Y en un momento difícil, como siempre, él está ahí. Nosotros vamos a seguir pensando que vamos a cambiar todo.

¿Estarán Cristiano y Benzema mañana?

Mañana lo verás. Perdón por no poder decir más.

¿Se imagina un Real Madrid sin Zidane?

Yo no me imagino nada. Vivo el día a día. Siempre hablé de eso. No voy a cambiar mi pensamiento.

¿Es el momento de que Cristiano pida renovación?

Yo no quiero hablar de esto. Cristiano es mayor para hacerlo. Tiene que hablar con el club. Lo que más me importa y lo que hablo con él, sólo hablamos del campo. Él sólo habla del campo. No habla de nada más. Lo de fuera lo gestiona él. Ahí no me meto.

¿Hay que salir mañana con intensidad?

Nosotros vamos a jugar como una eliminatoria. Hay muchas claves. No es una final, pero todos los partidos que tenemos ahora sabemos que tienen una importancia enorme. Es un partido fuera, de Copa. Lo que hemos hablado. Un partido de Copa tienes que salir a tope. Lo que hayas hecho no te vale de nada. Hay que meterle la máxima intensidad desde el principio hasta el final.

¿Afecta al rendimiento los malos resultados?

No. No afecta. Es la percepción de cada uno. Yo, cuando tenía un momento complicado, seguía trabajando, pensaba que podíamos hacer cosas buenas poco tiempo después. Tengo experiencia de jugador. La menor manera para cambiar las cosas es cuando tienes muchos partidos. Cada tres días puedes cambiar la dinámica.

¿La decisión de su futuro, de qué dependerá?

No importa... Recuerdo los dos años anteriores que he entrenado, que hemos ganado muchas cosas, decía lo mismo. No voy a cambiar mi opinión.

¿Se arrepiente de haber dejado salir a James?

Nunca he tenido problemas con él. Son decisiones. Está jugando y me alegro por él.

¿Le preocupa que su discurso ya no cale en la plantilla?

Si yo pensara eso me tendría que ir. No lo creo. Pienso lo contrario. Nosotros vamos a seguir con el trabajo. Con la ilusión que tenemos todos. No vamos a tirar el esfuerzo y cambiar todo. Lo que queremos ahora es cambiar partidos. Eso es lo que cambiará las dinámicas.

¿Habrá rotaciones en Butarque?

Lo que te puedo decir es que no te voy a decir con quién jugaré... sólo que cuento con todos. Mañana veréis cómo lo vamos a gestionar. Cuento con todos. Hasta el final será así. Luego, como siempre, se habla de que los menos habituales juegan menos que el año pasado. Eso es mi decisión. Yo quiero decir que esos jugadores que están ahí cuentan y contarán.

¿Cómo se ha podido gestionar la carga física de este año?

Hay un gran diferencia entre la situación del año pasado. El año pasado no pudimos seguir en Copa y trabajamos más entre semana. Este año no es posible. Hay que pensar el plan y replantearlo. Ahora jugamos cada tres días. Es la realidad del equipo. Seguiremos así si continuamos en Copa y Champions. Pero no hay nada de parecido con estos años anteriores.

¿Qué opina sobre lo publicado de Cristiano? ¿Le afectarán esos rumores?

No creo que esos rumores le afectarán. Como él hace siempre, cuando llega a Valdebebas, él se concentra en su trabajo. Se concentra en su trabajo deportivo. Su situación personal no la valoro. Él ya es mayorcito para hablar de todo esto. Y sinceramente quiero repetir que no veo a un Real Madrid sin Cristiano Ronaldo.