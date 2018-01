Williams espera que ahora Kepa se anime a seguir: "puede que algo le tire"

Lezama (Bizkaia), 17 ene (EFE).- Iñaki Williams espera que su renovación por el Athletic Club hasta el año 2025, con una cláusula de rescisión progresiva de 80 a 108 millones de euros, anime ahora a Kepa Arrizabalaga a seguir sus pasos y renovar también por el club bilbaíno, aunque también ha querido dejar claro que esa es una "decisión" que compete solo al meta internacional.

"Kepa y yo nos conocemos desde hace años y somos amigos. Es consciente de que yo me quedo, de que sigo aquí y al final puede ser que algo le tire. A mí me gustaría seguir compartiendo vestuario con él, pero es decisión suya", ha dicho el delantero bilbaíno en la rueda de prensa que ha ofrecido en Lezama con motivo de renovación.

Williams tiene claro que "todo el vestuario" de la primera plantilla rojiblanca "quiere que Kepa se quede" porque todos desean que "los mejores estén aquí y Kepa es uno de los mejores".

"Ojalá que renueve", ha insistido, sin querer presionar a Kepa y mostrando respeto a la decisión del portero de Ondarroa, al que todo el mundo esperaba fichando por el Real Madrid a primeros de enero con la apertura del mercado de invierno.

"Kepa está en su derecho de tomar una decisión y cuando la tenga que tomar la tomará. No le dejo ni en mal lugar ni en buen lugar. Cuando toque os hará saber la decisión que ha tomado", ha cerrado el asunto de su compañero en una comparecencia en la que ha vuelto a mostrar su alegría por su ampliación de contrato.

"A la vez de encantado y feliz, estoy muy orgulloso de haber conseguido este pedazo de contrato, de seguir vinculado al Athletic y de seguir yendo por la calle y que la gente se sienta orgullosa de mí. No tengo palabras, estoy muy agradecido al club", ha dicho, dispuesto a convertirse en un "ejemplo" para los jóvenes canteranos.

"Me gustaría ser un ejemplo para los jugadores que van viniendo porque el Athletic es único, está por encima de todos y ser de este club tiene que hacer sentirte un privilegiado. Ser del Athletic me tira mucho", ha resumido sus sentimientos.

"Ver gente que es fiel a su escudo y que quiere seguir siendo parte de la historia del Athletic quiere decir que hay Athletic para rato y que somos un club especial", ha subrayado.

Entre los chavales de la cantera a los que se refiere Williams está su hermano Nicholas 'Nico', con el que le "encantaría compartir vestuario" en el primer equipo. 'Nico' tiene 15 años, juega de delantero centro en el Cadete A y lleva en Lezama desde 2013.

Ya de cara al futuro, ha asegurado que espera no relajarse con el nuevo contrato, en el que no ha habido "problema" ni con la cantidad de la cláusula, porque es "muy ambicioso".

"Siempre quiero más. Quiero hacer historia en el Athletic y sobre todo historia en el fútbol. Y no hay mejor sitio para hacerlo aquí. Voy a seguir siendo el Iñaki de siempre y demostrando que haber firmado un buen contrato no va a cambiarme para nada", ha asegurado.

En ese sentido, reconoce que tiene cosas que mejorar y admite que, a pesar de que de lo que más le gusta jugar es de delantero centro, con Aritz Aduriz en ataque tiene que amoldarse a una banda derecha en la que, en todo caso, también se siente "muy cómodo".

"Tengo buenas características, pero el remate de cabeza es uno de los pequeños detalles a pulir para hacerme un delantero más completo", ha apuntado.

"Siempre he dicho que me gusta jugar de delantero, pero arriba esta Adu, que es nuestro ariete, nuestra referencia y nuestro hombre-gol. Y también me siento muy cómodo en la banda. Meter goles desde la derecha también es bueno para el equipo", ha añadido.

Williams ha admitido también cierta sorpresa porque el Athletic haya querido ampliar tan rápido el contrato que finalizaba en 2021 y tenía una cláusula de 50 millones de euros. "Ha ido todo muy rápido. tenía contrato hasta 2021 y no creía que le club quería darme más años, me llamó mucho la atención pero todo fue muy fácil y estoy muy agradecido", ha finalizado.