Iñaki Williams: "Soy feliz, hay Iñaki para rato y espero aportar mucho"

17/01/2018 - 15:48

Confía en que Kepa siga sus pasos: "Somos amigos, sabe que me quedo y puede ser que algo le tire"

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

El jugador del Athletic Club Iñaki Williams ha asegurado estar "feliz" por haber renovado con el club bilbaíno hasta 2025 en un "pedazo de contrato" con el que ambas partes han demostrado su compromiso, y es que ha comentado que hay "Iñaki para rato" y que confía en poder aportar goles y buen juego para el crecimiento individual y colectivo.

"Tampoco creo que haya habido mucho problema con la cláusula, estoy feliz aquí y quiero seguir aquí. El contrato es hasta 2025, hay Iñaki para rato y espero aportar mucho al equipo", esgrimió en rueda de prensa.

Williams, que tendrá una cláusula de rescisión récord en el Athletic Club de 80 millones de euros que irá aumentando hasta los 108 millones, aseguró estar "muy orgulloso" de haber conseguido este "pedazo de contrato" y de seguir vinculado al Athletic. "Estoy feliz por seguir viniendo a Lezama todos los días y feliz de que la gente se sienta orgullosa de mí", agradeció.

"La verdad es que no tengo palabras y estoy muy agradecido al club. No queda otra que demostrar lo que valgo cada día y seguir mejorando como jugador. Estoy donde quiero estar, estoy muy feliz aquí y me siento muy reconocido", añadió.

Además, aseguró que recibir la confianza del club lo es todo para él. "Tengo a mi familia y a mis amigos aquí, ser del Athletic me tira mucho, me han dado todo y me han inculcado muchas cosas como persona y siento un privilegio y orgullo tremendo de poder seguir aquí muchos años", celebró.

También consideró que su amplia renovación, pese a que tenía todavía años de contrato, y su confianza en el club puede seguir de ejemplo para los jóvenes 'cachorros' de Lezama. "Los jugadores y los chicos que van viniendo me gustaría que me tomaran como ejemplo porque el Athletic es único, está por encima de todo y ser parte de este club tiene que hacerte sentir un privilegiado", apreció.

"Me siento así de privilegiado y por eso he renovado y ojalá haga disfrutar a la gente con buen fútbol y goles. Soy muy ambicioso, siempre quiero más, superarme y mejorar. Quiero hacer historia en el Athletic y en el fútbol y no hay mejora sitio para hacerlo que aquí. No hay día que no venga aquí a mejorar", recalcó Williams, quien comentó que seguirá siendo "el Iñaki de siempre".

"OJALÁ KEPA SE QUEDE"

Por otro lado, preguntado por si su compañero Kepa renovará o se irá, comentó que será el portero quien lo anuncie cuando llegue el momento pero sí expresó su voluntad de que siga en el grupo y que pueda tomarle como ejemplo.

"Todo el vestuario quiere que Kepa se quede pero es una decisión tuya, cuando la tenga que tomar os lo hará saber. Es de los mejores jugadores y ojalá que renueve. Nos conocemos desde hace años, somos amigos, es consciente de que me quedo y puede ser que algo le tire, pero es decisión suya. Ojalá que renueve", manifestó.

En este sentido recordó y recalcó que el guardameta está en su derecho de tomar una decisión. "No le dejo ni en mal lugar ni en buen lugar. Cuando llegue el momento hará saber la decisión que ha tomado", apreció sobre cómo afectaría su renovación a la de Kepa de cara a la afición, sobre todo si el portero decide marcharse.