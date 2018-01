El Espanyol sorprende al Barcelona y pone patas arriba los cuartos de Copa del Rey

Un gol de Melendo en el 87' da esperanza a los pericos

Messi falló un penalti y sigue su gafe desde los once metros

Partido gris de los culés, de más a menos en Cornellá

Los jugadores del Espanyol celebran el 1-0 de Melendo. Imagen: Reuters.

Un gol de Óscar Melendo en el tramo final dio la victoria al Espanyol sobre el Barcelona (1-0) en la ida de cuartos de final de Copa complicando el pase a semifinales de los de Ernesto Valverde, que fueron de más a menos y se fueron del partido en una segunda mitad en la que Leo Messi erró un penalti cuando el marcador iba 0-0. La resolución de la eliminatoria, el próximo jueves.

Un Jasper Cillessen que no había tenido trabajo durante el partido no estuvo acertado para detener un gran disparo cruzado del canterano del Espanyol Óscar Melendo, que había entrado en la parte final del choque para ser un revulsivo y acabó siendo decisivo. El Barça atacó más, dentro de que lo hizo poco y sin acierto, pero el Espanyol mordió y ahora es favorito para estar en semifinales.

El gol de Melendo aventaja a un Espanyol a quien el plan le salió perfecto. Estuvo firme atrás, beneficiado por un once del Barça que no benefició a los blaugranas, vio cómo Diego López le paraba un penalti a Messi, que sigue desacertado desde el punto fatídico, y cómo su único disparo claro entre palos perforaba la red del eterno rival.

Ahora el Barça tendrá que remontar en el Camp Nou si quiere ir a semifinales y seguir defendiendo el título, y no será fácil ante un Espanyol que esta noche confirmó su mejora de ánimo y resultados, no tanto de juego. Sí estuvo bien en la parte defensiva, no así en la creativa pero el tándem canterano Marc Navarro-Óscar Melendo fue clave para decantar la balanza a favor de los 'pericos'.

No había ganado nunca en los nueve enfrentamientos previos en el RCDE Stadium el Espanyol a su vecino. El Barça, con seis victorias y tres empates, siempre había salido más o menos airoso pero esta noche, en el segundo choque copero entre ambos en el nuevo feudo blanquiazul, el equipo local por fin cantó victoria. Y de importancia, pues les sitúa más cerca de pasar ronda y seguir soñando con la Copa.

Roto el 'gafe', el equipo de Sánchez Flores deberá defender su valiosa ventaja, por mínima que sea, en la vuelta en un Camp Nou que vivirá un derbi de los más emocionantes de los últimos tiempos. En LaLiga Santander el Barça le dio una 'manita' al Espanyol (5-0) en el Camp Nou, esta vez con 2-0 tendría suficiente pero ante un Espanyol crecido, animado y mejorado.

MESSI FALLA UN PENALTI

El Barça tuvo más el balón, tuvo más opciones de ataque pero pocas de gol. Y las que tuvo las falló. Primero Denis Suárez, que una vez más no aprovechó sus minutos, falló incomprensiblemente una gran asistencia del canterano Carles Aleñá. Tampoco Leo Messi, falto de Luis Suárez o Jordi Alba, acertó en sus disparos y su colmo fue fallar un penalti que cambió el signo del partido.

La entrada del uruguayo Suárez propició un cambio de esquema al 4-4-2 pero el Barça no tuvo más peso en ataque, aunque sí alguna que otra aproximación sin peligro salvo un disparo de volea, tras control con el pecho, de un Messi que una vez más se topó con Diego López, infranqueable y el mejor de su equipo de largo. Y cuando el empate parecía que sería el resultado final, el Espanyol estiró líneas y se encontró con el gol en una jugada aislada.

Un momento destacado en este partido que poco fútbol ofreció fue el debut en esta temporada del blaugrana Rafinha. Tras recibir el alta médica el pasado 18 de diciembre después de encadenar lesiones y pasar por el quirófano, el brasileño jugó sus primeros minutos en esta campaña y a las órdenes de Ernesto Valverde, en un momento en que se baraja su salida en forma de cesión en este mercado de invierno.

FICHA TÉCNICA

0 - RCD ESPANYOL: Diego López; Marc Navarro, Duarte, Naldo, Aarón (Dídac, min.58); Darder (Baptistao, descanso), David López, Javi Fuego (Melendo, min.75), Víctor Sánchez, Granero; y Gerard Moreno.

1 - FC BARCELONA: Cillessen; Sergi Roberto, Piqué, Vermaelen, Digne; Busquets, Paulinho (Rakitic, min.54), Aleñá (Suárez, min.59); Aleix Vidal, Messi y Denis Suárez (Rafinha, min.78).

GOLES

1-0. Melendo, min.88.

ÁRBITRO: De Burgos Bengoetxea (C. Vasco). Amonestó a Aarón Martín (min.43), Gerard Moreno (min.62), Víctor Sánchez (min.86) y David López (min.90) en el RCD Espanyol y a Aleñá (min.45), Jordi Alba (min.55, en el banquillo), Rakitic (min.82), Vermaelen (min.84) y Luis Suárez (min.90) en el FC Barcelona.

ESTADIO: RCDE Stadium.