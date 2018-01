Piqué saca su lado más señorial tras el lanzamiento de objetos y los insultos a su familia en el derbi de Cornellá

No arremetió contra los que le insultaban y pidió señorío al Camp Nou

Ante el lanzamiento de objetos, sólo ocultó los objetos, pero no los exhibió

Piqué felicita a los jugadores del Espanyol tras el triunfo de los pericos frente al Barça. Imagen: EFE

Gerard Piqué mostró ayer, tras el Espanyol-Barcelona de Copa del Rey, su lado más señorial. Lo hizo después de algunos hechos que pudieron espolear una reacción bien diferente.

El futbolista recibió graves insultos durante el partido. Él y toda su familia. Sin embargo, después del choque, prefirió no hacer sangre de un hecho que, para su desgracia, se repite en Cornellá y también en otros campos.

"No soy yo quien debe tomar cartas en el asunto, esperemos que esto no pase en el Camp Nou y que la gente no insulte y no tire cosas contra los jugadores", dijo el

Piqué también vio como Cillessen recibió un bolazo hecho con papel de plata. El árbitro, a su lado, nada hizo. Tampoco reflejó en el acta el lanzamiento de objetos que continuó incluso con el trencilla al lado.

En otros tiempos Piqué quizá habría cogido la bola o alguno de esos objetos y se los habría mostrado al colegiado. Ya lo hizo en 2013 cuando, en un clásico de Copa contra el Real Madrid, en el Bernabéu, alguien le lanzó un mechero. Dolorido por el golpe, lo sujetó para enseñárselo al árbitro. Puyol llegó por detrás, se lo quitó y lo lanzó al césped.

Ayer, sin embargo, Piqué no actuó como aquel día. En realidad actuó como Puyol. Apenas vio la bola, le dio una patada escondiéndola. Y no se encaró en ningún momento con los hinchas que, apenas a un metro, le chillaban desde ese fondo del que provenían los insultos.