Coman: "Me siento bien en el Bayern y no tenía razón alguna para especular"

18/01/2018 - 13:58

MÚNICH (ALEMANIA), 18 (DPA/EP) El futbolista francés Kingsley Coman reconoció no tener "razón alguna para especular" sobre su futuro en el Bayern de Múnich, club que le ha tratado "siempre fantásticamente", por lo que se mostró "a favor inmediatamente" al firmar la renovación con los germanos hasta 2023.

"Me siento bien aquí y no tenía razón alguna para esperar o especular. El club se ha portado siempre fantásticamente conmigo y cuando se me ofreció un contrato a largo plazo me mostré a favor inmediatamente", señaló Coman en una entrevista para 'Kicker'.

Procedente de la Juventus de Turín, el atacante francés prorrogó su compromiso con el club alemán por tres temporadas pese a que le restaban todavía años de contrato. Esta decisión ayudó a que el futbolista tenga "la cabeza despejada", sobre todo tras disfrutar de mayor presencia en el equipo.

"Cuando sólo se recibe alguna que otra vez una oportunidad y si no hay que sentarse en el banquillo, es una posición de salida muy diferente. Aumenta la presión y uno, como jugador joven, se puede poner también nervioso", confesó.

Kingsley Coman explicó cómo una mayor confianza del entrenador Jupp Heynckes ha mejorado su rendimiento. "Es algo que necesito para mi juego orientado en regatear, que vive del riesgo. Debo tener también la sensación de poder cometer errores", recalcó.