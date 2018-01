Iniesta: "Tras una sensación tan positiva una derrota entra dentro de lo normal"

18/01/2018 - 15:50

El jugador y capitán del FC Barcelona ha restado importancia este jueves a la derrota encajada en el RCDE Stadium ante el RCD Espanyol (1-0) en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey y ha asegurado que tras una racha de 29 partidos sin perder y con una sensación "tan positiva" por parte del equipo este tropiezo entra "dentro de lo normal".

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

"Sería un poco verlo muy negativo (que la derrota cree dudas). Después de tantas victorias o de no perder y la sensación que muestra el equipo tan positiva una derrota entra dentro de lo que puede ser normal. Podemos darle la vuelta e intentaremos hacerlo", aseguró a los medios tras una visita al Hospital Maternoinfantil Vall d'Hebron.

El centrocampista blaugrana prefirió ver la racha sin derrotas de la forma más positiva. "Quizá nadie esperábamos estar a estas alturas sin ninguna derrota. Es fútbol, es deporte, juegas partidos muy intensos siempre y no es uno, es una eliminatoria. En la vuelta intentaremos cambiar las cosas", subrayó pensando en el choque del Camp Nou de la próxima semana.

Tras el 1-0 encajado al final del duelo, obra del canterano del Espanyol Òscar Melendo, el equipo blaugrana se verá obligado a marcar por lo menos dos goles en el Camp Nou para remontar sin necesidad de prórrogas y poder seguir defendiendo el título copero.

Un partido en el que Iniesta espera estar pese a ser baja en Cornellà por una sobrecarga. "Afortunadamente no son grandes cosas las que he podido tener, son igual pequeñas sobrecargas por circunstancias y estoy trabajando para estar de vuelta lo antes posible. No creo que sea muy largo", apuntó el internacional.

Por otro lado, calificó de "muy buena noticia" para el club y para todos los jugadores del vestuario la renovación de Gerard Piqué hasta el 30 de junio de 2022, cuando el central tendría 35 años. "Ojalá pueda estar mucho tiempo aquí", señaló Iniesta.