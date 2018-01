Un jugador de Las Palmas explota contra Paco Jémez: "Me trató como si fuera un pedazo de mierda"

Apartado del equipo por llegar un minuto tarde al entrenamiento

Rémy celebra un gol con Las Palmas. Imagen: EFE

El todavía jugador de la UD Las Palmas -su fichaje por el Levante parece cerca de cerrarse- Loïc Rémy ha explotado contra el actual técnico del equipo, Paco Jémez, por haberle apartado del equipo cuando el entrenador sólo llevaba un día en el club asegurando que se ha sentido tratado "como un pedazo de mierda".

En concreto, Rémy ha reprochado a Jémez que le haya apartado del equipo por algo tan banal como llegar un minuto tarde a un entrenamiento. Una decisión que el técnico hizo extensiva al también jugador del equipo Tannane.

"No puedes apartar a dos jugadores en tu primer día de trabajo en un nuevo equipo por llegar un minuto tarde", ha explicado el jugador francés en una entrevista a La Provincia en la que ha dicho que "el entrenador me trató como si fuera un pedazo de mierda".

"No vuelvo porque lo que pasó fue una falta de respeto total por parte del entrenador. No digo que yo fuera el jugador clave, pero sí era el máximo goleador y de repente me ponen a un lado. Estoy muy decepcionado por tener que dejar este club, porque quería pelear hasta el final de temporada para mantener al equipo en Primera División, pero llegó el entrenador y decidió ponerme a un lado", ha confesado Rémy, a la postre uno de los jugadores más valorados por la afición que estaba rindiendo bien esta temporada.

Estas declaraciones son sólo un torpedo más en la línea de flotación del aún breve proyecto de Jémez, que no ha podido entrar con peor pie en el equipo. Desde su llegada a finales de diciembre el equipo ha vivido amargas derrotas como el 6-0 del Girona en Liga y el 4-0 del Valencia en Copa y además se ha creado un clima de tensión en el vestuario. Por si esto fuera poco, el equipo sigue colista en Liga con la salvación ya a siete puntos.