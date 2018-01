Marcelino: "Nunca hablé de mala actitud del equipo"

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, ha asegurado que "nunca" afirmó que el equipo había tenido "mala actitud" en el duelo de ida de los octavos de final de Copa del Rey ante el Deportivo Alavés, y ha afirmado que sí les faltó hacer los primeros 45 minutos a su "nivel", algo que intentarán reparar en el partido de este sábado en casa de Las Palmas (20.45 horas).

"Mi discurso del otro día no fue agresivo. Dije que estaba muy satisfecho de la reacción del equipo. Me reitero de lo dicho el otro día. El otro día hicimos 45 minutos mal y 45 minutos a nuestro nivel, y nunca hablé de mala actitud del equipo", declaró en la rueda de prensa previa al encuentro, y aseguró que se hizo "responsable de ello".

En este sentido, el técnico asturiano explicó que no había cambiado su idea. "No creo que haya rebajado mi mensaje respecto al otro día", dijo. "No estuvimos a nuestro nivel. Intentaremos que no se repita; trabajamos para intentar jugar al máximo nivel, ser un equipo competitivo. El rival estuvo a un nivel muy bueno y nos dificultó mucho la tarea. Buscaremos entrar en el partido de manera que el rival en los primeros minutos no nos genere ocasiones de gol", añadió.

Por otra parte, Marcelino advirtió del peligro de enfrentarse al colista de la categoría. "Juegan en casa; para engancharse a la oportunidad de mantener la categoría tienen que ganar lo antes posible. Va a ser un equipo que va a salir a morder, que nos va a poner las cosas muy difíciles, que en el aspecto ofensivos son muy buen equipo y generan problemas a los rivales. Está demostrado que la confianza no es un buen compañero de viaje para nosotros. Respetamos al máximo al rival", expresó.

Además, puntualizó que desde hace algunos partidos, por el cansancio acumulado suelen tener unos "primeros minutos de dificultad". "El fútbol hoy en día es tremendamente competitivo y debemos intentar no darle al rival las máximas oportunidades de victoria, igualar su concepto de intensidad y concentración, y a partir de ahí plasmar el acierto. Venimos de una temporada donde ganamos mucho, que supone un sofreesfuerzo mental y físico en cada uno de los partidos", insistió.

"Vengo de una familia muy humilde y recuerdo mis principios como ser humano y profesional, y no quiero olvidarlos. Prefiero que cada día afrontemos cada partido con esa actitud de respeto y no considerarnos superiores a nadie; cuando te crees superior estás dando el primer paso a equivocarte", continuó sobre la diferencia en la clasificación entre ambos contendientes.

Por ello, desplazó la Copa e invitó a no pensar todavía en la vuelta tras el 2-1 de la ida en Mestalla. "No podemos pensar en el partido siguiente. Sólo ganaremos si somos capaces de centrar toda nuestra atención en este partido, respetando al máximo al rival y demostrando sobre el campo que queremos ganar, del minuto 1 al 90", indicó.

"Seguro que en el partido vamos a pasar por momentos de dificultad, pero en esos momentos de sufrimiento tenemos que juntarnos, ser intensos, estar concentrados y no permitir al rival que nos supere. Pasados esos momentos de dificultad tendremos las opciones para ganar", señaló.

Marcelino también valoró cómo sustituirán al capitán Dani Parejo, que deberá cumplir ciclo. "Tenemos tres pivotes, con la llegada de Coquelin tenemos una opción más. Dani es jugador muy importante, pero ya hemos jugado sin él. El equipo tiene automatismos suficientes para suplir la baja de un gran futbolista", manifestó.

Además, explicó que el belga Andreas Pereira, "como cualquiera de los jugadores" de la plantilla, "puede aportar más" y que trabajarán "para ello", antes de mostrarse cauto con el regreso de Jeison Murillo y Carlos Soler. "En la próxima semana será difícil. Es posible que Carlos esté antes que Murillo, pero no sabría decir cuándo podrán estar con el equipo", subrayó.

Por último, el técnico de Villaviciosa deseó poder hacer una segunda vuelta tan buena como la primera. "Intentaremos por todos los medios lograr una segunda vuelta igual o mejor que la primera. Es muy difícil, pero no imposible", concluyó.