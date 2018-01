Jémez replica a Rémy: "Es un mentiroso, no quiero saber nada más de él"

El entrenador de Las Palmas responde a las acusaciones del ariete

Asegura que su salida responde solamente a un tema disciplinario

El técnico se refiere a dos incidentes con el futbolista apartado

Paco Jémez, en rueda de prensa. Imagen: EFE.

El entrenador de la UD Las Palmas, Paco Jémez, ha asegurado que el delantero francés Loïc Rémy es "un mentiroso", después de afirmar que el técnico no le había explicado las razones por las que prescindía de él, y ha subrayado que se trata de un tema "de indisciplina".

"A Rémy se le ha tratado con muchísimo más respeto del que ha demostrado él mientras ha estado aquí. Fíjate si le hemos tratado con respeto que vendimos su salida como un tema estrictamente deportivo, cuando no es así; era casi más un tema disciplinario", comenzó Jémez la rueda de prensa previa al partido de este sábado ante el Valencia (20.45 horas).

En este sentido, el técnico del cuadro amarillo afirmó que su versión es "muy fácil de ratificar porque había 30 personas donde ocurrió todo". "Rémy no llegó una vez tarde como él dice, llegó dos; la primera vez que llega tarde ni dice 'buenas tardes' ni se presenta", indicó.

"En el campo cojo a todo el equipo le digo que esas circunstancias tenemos que eliminarlas porque no las voy a permitir y son una falta de respeto con respecto al resto que sí las cumplen. En el hotel, en la cena, vuelve a llegar tarde, y ahí es cuando le digo que coja sus cosas y se vaya para su casa, que conmigo no va a jugar ni un solo segundo, que vaya a hablar con el presidente y que arregle su situación", añadió.

El galo indicó que a su entrenado le habían "faltado pelotas" para darle explicaciones. "No entiendo por qué ahora Rémy tiene que mentir, no sé a quién le faltan las pelotas. Lo que sí es que Rémy es un mentiroso porque no cuenta la verdad. A partir de ahí lo único que hemos hecho es intentar ayudarle, primero no diciendo por qué yo prescindía de él", expuso.

"Si un tío, con un entrenador recién llegado, en el transcurso de dos horas, llega dos veces tarde, imagínate cuando llevemos 15 días, esto es la comparsa del tío Pepe. Esas cosas no las voy a permitir, ni a él ni a nadie. Él incumplió unas normas establecidas y yo lo único que hice fue decirle que no contaba con él, y de aquí a aquí -señala cercanía-; si no lo entiende que se compre un diccionario. Todo lo que él quiera inventar, que lo cuente, pero esa es la verdad", continuó.

Por ello, aseguró que no le quiere más en el equipo, aunque tratará de buscar "una solución" si no le encuentran "acomodo" en el mercado invernal. "No quiero saber nada más de Rémy, lo único que le deseo es que le vaya muy bien, que siga jugando al fútbol, que siga haciendo lo que quiera, si se lo permiten, pero aquí no", indicó.

"Miguel (Ángel Ramírez, presidente del club) me dijo 'Paco, ¿y si no encontramos acomodo para Rémy, qué hacemos con él?' Pues tenemos un problema. Le dije que si no salía yo no iba a tenerle apartado como un perro. Si llega el día 1 y nadie paga lo que vale ya buscaremos una solución. En ningún caso me planteé que volviera", expresó. "En el club todo el mundo estaba como loco por que volviera, pero no le quiero. Y como la opinión que vale es la mía, zanjado el tema", añadió.

Sobre sus jugadores, tras la dolorosa derrota ante el Girona (6-0), Jémez cree que la rabia les va a venir bien. "Les veo con su orgullo herido, cosa que es buena", dijo. "Mañana es un gran día para evidenciar cambios que nos puedan dar la oportunidad de ganar", explicó.

Por último, el preparador del cuadro canario ve similitudes con los dos partidos de Copa del Rey disputados ante el conjunto 'che'. "Puede ser un partido a lo que fue la primera parte aquí y allí. Va a ser muy igualado y espero que mi equipo sea capaz de aguantar una segunda parte con el mismo nivel que aguantamos la primera, que es una de las cosas que tenemos que mejorar. Tenemos uno de los mejores rivales de la competición", manifestó.

"Es un equipo bien armado, físicamente fuerte, rápido, con calidad... Tenemos que pensar que es posible, que se le puede ganar, pero que hay que hacer las cosas como las hicimos en esa primera parte. Si volvemos a cometer errores, nos van a penalizar. Espero un partido muy competido", concluyó.