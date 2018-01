Celso Borges: "Veo a Keylor espectacular, lo que ha tenido que aguantar no es fácil"

19/01/2018 - 16:48

El centrocampista del Deportivo de La Coruña Celso Borges reconoció que deben afrontar como "una experiencia muy bonita" la visita de este domingo al Santiago Bernabéu, donde se reencontrará con su compañero de selección Keylor Navas, al que ve "espectacular" pese a que sabe que no ha sido "fácil" lo que ha tenido que "aguantar" con los continuos rumores del fichaje de un nuevo guardameta.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"Tenemos que verlo como una experiencia muy bonita. Jugar en ese estadio y contra este rival es algo especial y sería más especial si podemos hacerla memorable y eso es llevándonos puntos de ahí", recalcó Borges en rueda de prensa este viernes.

En este sentido, bromeó sobre cómo llevar el partido en la comparación cuando uno va al dentista. "Creo que este partido es algo que a todos nos emociona. Yo nunca he ido al dentista emocionado y vamos con ganas de hacer las cosas bien", señaló con una sonrisa.

Además, descartó que pueda influir el mal momento madridista. "Es el Real Madrid y creo que en cualquier circunstancia siempre va a ser muy potente, da igual en que situación esté. Lo importante es mantenernos fiel a nuestra idea y concentrados porque, independiente de como esté, genera ocasiones y hay que estar siempre atento. Son los mismos jugadores de hace un año cuando ganaron todo, es cuestión de cómo se va dando la temporada, nada más", zanjó.

El internacional no descarta ganar porque "es fútbol" y hay que creer en "cualquier cosa". "No vamos a ir con mentalidad negativa. Lo mejor que podemos hacer es convencernos de que las cosas se pueden realizar", advirtió.

En el encuentro tendrá enfrente a su compañero Keylor Navas, con el que llevan "juntos bastante trayectoria" y al que le parecería "algo extraño" marcarle un gol. "Yo le veo espectacular y le llevo viendo así diez años que he podido estar con él", elogió del portero, al que considera "un orgullo" para su país.

"Lo que ha tenido que aguantar no es fácil y lo ha llevado de manera superprofesional y ha dejado que el rendimiento que hable por sí solo. Él se mantiene muy ajeno a lo que se dice. Tiene que convivir con situaciones complicadas porque siempre es difícil que uno venga por tu puesto y más en un club con repercusión mundial, pero ha reaccionado de forma tranquila", añadió de su compatriota.

Por otro lado, respecto a la posibilidad de jugar con defensa de cinco, el centrocampista apuntó que es algo que "está dentro de las variaciones que puede presentar el mister". "Es nuestro trabajo acatar y hacerlo de la mejor manera posible", recordó, aclarando que ya ha jugado con este esquema en el 'Depor' con Víctor Sánchez del Amo y Gaizka Garitano.

"Es un sistema propicio para el ataque también, tiene muchas funciones que no son sólo defender bastante bien, dependerá del tinte que quiera darle el entrenador", aclaró Borges sobre esta posibilidad táctica.

Lo que tiene claro el costarricense es que están en una "posición mala" tras la primera vuelta. "Hablamos de no merecerlo, pero es nuestra realidad y tenemos que salir de ahí, con trabajo. Tenemos toda una segunda vuelta para rectificar y salir adelante. Todos estamos convencidos de que podemos salir y eso debemos transformarlo en buenos resultados", resaltó.

Finalmente, ante la posibilidad de refuerzos invernales, dejó claro que "el que venga a aportar será bienvenido y da igual en el puesto que sea". "Me enteré ayer jueves", replicó tras la posible llegada de Stéphane Mbia, "un futbolista con cosas que podría aportar al grupo, como todos". "Es algo que nos ayudaría a completar objetivo y si no viene, a hacerlo nosotros", sentenció el deportivista, que defendió al guardameta Rubén por su actuación ante el Valencia porque "no se pierde por culpa de uno".