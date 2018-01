(Pre) El Valencia mide la crisis canaria y Villarreal y Sevilla quieren presionar al Real Madrid

19/01/2018 - 17:28

El Valencia intentará afianzarse este sábado en los puestos de Liga de Campeones en su visita a una UD Las Palmas en crisis, mientras que el Villarreal y el Sevilla buscarán victorias ante el Levante y el crecido Espanyol, respectivamente, para presionar al Real Madrid, en partidos correspondientes a la vigésima jornada de LaLiga Santander.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

En el estadio Gran Canaria (20.45 horas), se cerrará la actividad sabatina con un duelo aparentemente desigual entre la necesitada UD Las Palmas, colista de la tabla clasificatoria, y el Valencia, tercer clasificado.

No sale de su mal momento el conjunto grancanario, al que ni siquiera la llegada de su tercer entrenador, cuarto si se cuenta el interino Paquito Ortiz, parece funcionar. De momento, con Paco Jémez, las cosas no han mejorado y el equipo no ha sido, no sólo capaz de ganar, sino de ofrecer síntomas para la esperanza.

La mejor muestra es la goleada encajada la semana pasada en Montilivi ante el recién ascendido Girona (6-0), que desnudó todas las carencias defensivas del colista, factor que está obligado a mejorar de forma inmediata si quiere tener opciones de sumar más triunfos que los obtenidos en la primera vuelta (3).

Además, las declaraciones de Loïc Rémy diciendo que Jémez le trató como "un pedazo de mierda" por apartarle no han ayudado a la preparación de la visita de uno de los aspirantes a los puestos altos y ante el que lo más probable es que el entrenador vuelva a la defensa de cuatro, muy renovada presumiblemente. Halilovic y Vicente Gómez pueden ser otras de las novedades.

Las Palmas volverá a recibir a un Valencia que fue ante el que se estrenó Jémez, en la ida de los octavos de final de la Copa, saldados con un 1-1. El conjunto 'che' le eliminó posteriormente con un claro 4-0 en la vuelta y ahora aspira a repetir dominio para seguir en la pugna por la 'Champions' e incluso aspirar a la segunda plaza si el Atlético tropieza horas antes, advertido por los problemas que tuvo a inicios de enero.

Los de Marcelino García Toral no parecen tan solventes como hace unas fechas y ha sacado con apuros los partidos ante Girona y Deportivo y llegarán a la Isla tras el esfuerzo 'extra' del miércoles para remontar al Deportivo Alavés en un torneo del 'KO' que le podría 'despistar' en este choque.

Además de posibles rotaciones pensando también en Vitoria, el asturiano, que mostró su disconformidad con el rendimiento de los suyos el pasado miércoles tendrá bajas importantes como las del capitán Dani Parejo y la del lateral Gayà. El recién llegado Coquelin y Lato se perfilan sus sustitutos, mientras que arriba Vietto, autor de un 'hat-trick' ante el equipo canario, Mina, Rodrigo y Zaza optan a dos puestos.

EL VILLARREAL BUSCA DORMIR EN CHAMPIONS

Por su parte, otros dos equipos de la parte alta como el Villarreal y el Sevilla, tendrán partidos claves para meter presión al Real Madrid en la pelea por la Liga de Campeones, con especial mención para el 'Submarino Amarillo' que podría echar de esa zona provisionalmente a los de Zinédine Zidane.

El equipo de Javi Calleja tendrá un derbi regional en el Estadio de la Cerámica (18.30 horas) frente a un Levante necesitado de triunfos y al que le está costando sacar los tres puntos, lo que le ha complicado la vida al término de la primera vuelta.

El Villarreal afrontará el partido tras el refuerzo anímico del histórico triunfo en el Santiago Bernabéu que le situó a un punto de los madridistas, a los que podría superar si recupera su fortaleza como local.

El equipo castellonense no gana ante su afición desde el pasado 5 de noviembre (Málaga) y sólo ha sumado uno de los últimos nueve puntos, sobreviviendo por su efectividad a domicilio. Víctor Ruiz volverá al centro de la defensa tras cumplir sanción, mientras que Enes Unal sustituirá arriba al suspendido Carlos Bacca.

El Levante, por su parte, cerró la primera vuelta fuera de los puestos de descenso, de los que le separan tres puntos, e intentará sumar para aprovechar que el Deportivo de La Coruña, antenpenúltimo, visita al Real Madrid.

Los de Juan Ramón López Muñiz no han podido mantener su buen inicio y tras sumar nueve puntos en las cuatro primera jornadas, sólo han podido doblar esa cifra en las 14 siguientes. Auténtico 'rey del empate' (9), sus problemas ofensivos (0 goles en los últimos cuatro partidos) tendrán un examen ante un rival que defiende con mucho orden.

ESPANYOL Y SEVILLA CRUZAN SUS REFORZADOS ESTADOS ANÍMICOS

Finalmente, el sábado en LaLiga Santander se abrirá en el RCDE Stadium (13.00 horas) donde el RCD Espanyol intentará olvidar la Copa para sacar tres puntos ante el Sevilla, en un duelo de dos equipos reforzados anímicamente por el torneo del 'KO'.

Y es que los partidos coperos, pese a su gran dificultad, trajeron buenas noticias para ambos. El conjunto 'perico' se encargó de frenar la impecable racha del FC Barcelona y el sevillista fue capaz de ganar en el Wanda Metropolitano al Atlético de Madrid.

Sin embargo, sus respectivos partidos de vuelta podrían centrar su atención de cara a estar en unas semifinales que parecen algo más 'cercanas' para los de Vicenzo Montella, aunque los dos equipos también tienen la obligación de sumar para sus ambiciones europeas.

El Espanyol quiere coger regularidad en forma de victorias tras cuatro jornadas invicto para alejarse por fin de la zona de descenso y poder engancharse al tren europeo, principal objetivo para esta campaña. Quique Sánchez Flores podría volver a su mejor once tras las rotaciones coperas y con tinte más ofensivo con un 'tridente' Sergio García, Leo Baptistao y Gerard Moreno.

En cuanto al Sevilla, tras coger aire en Madrid y aplacar un tanto los ánimos de su afición, el objetivo es retomar la senda de la victoria en Liga tras cinco jornadas sin hacerlo y sólo un punto de los últimos 15 para igualar al Real Madrid. Vincenzo Montella se encuentra en la misma tesitura que su homólogo, pero Ben Yedder, Nolito y Pizarro tienen altas probabilidades de estar en el once.

--HORARIOS DE LA JORNADA.

-Viernes 19.

Getafe - Athletic Club. Gil Manzano (C.Extremeño)21:00.

-Sábado 20.

Espanyol - Sevilla. Undiano Mallenco (C.Navarro) 13:00.

Atlético - Girona. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco)16:15.

Villarreal - Levante. González González (C.C.-leonés) 18:30.

Las Palmas - Valencia. Munuera Montero (C.Andaluz) 20:45.

-Domingo 21.

Alavés - Leganés. Trujillo Suárez (C.Tinerfeño) 12:00.

Real Madrid - Deportivo. Fernández Borbalán (C.Andaluz)16:15.

Real Sociedad - Celta. Mateu Lahoz (C.Valenciano)18:30.

Real Betis - FC Barcelona. Jaime Latre (C.Aragonés) 20:45.

-Lunes 22.

Eibar - Málaga. Medié Jiménez (C.Catalán) 21:00.