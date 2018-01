Sánchez Flores: "Tenemos que volver a hurgar en las dudas del Sevilla"

19/01/2018 - 17:30

El entrenador del RCD Espanyol, Quique Sánchez Flores, ha comentado este viernes que no está seguro de si el Sevilla actual ha mejorado con Vincenzo Montella respecto al de Eduardo Berizzo y ha señalado que en el duelo de este sábado, al que llegan tras ganar el derbi copero al Barça, deben intentar "hurgar en las dudas" de unos hispalenses que sí mejoraron en la Copa.

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

"El otro día vi un Sevilla muy diferente, muy italiano, con físicos muy importantes y mucha calidad al salir con la pelota. Tenemos que intentar generar dudas, volver a hurgar en esas dudas para ver si existen y si nos facilita la misión de mañana", comentó en rueda de prensa.

Los sevillistas ganaron al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano (1-2) pero Sánchez Flores no está convencido de la mejora en cuanto a juego. "No sé si le ha dado un salto de calidad. Yo estaba muy cerca de Berizzo y no acabo de entenderlo por muchos motivos, es un grandísimo entrenador. Creo que cambian las ideas, antes hacían marcas al hombre y ahora intentan estructurarse algo mejor", señaló.

De todos modos, cree que no pueden subestimar al Sevilla. "Es un equipo que no ha estado bien hasta ahora y tendrá el mismo propósito que nosotros; mejorar. Tiene grandes jugadores y como siempre ha competido bien sabemos que nos encontraremos con una gran dificultad", avisó.

"Es un partido especial, sabemos que en LaLiga estamos rozando el meternos en algo bonito e importante. Lo sentimos y lo queremos aprovechar. Más que la irregularidad nos duele no haber sido capaces de haber dado ese salto, pero ahora llega otro momento y si el fútbol y la suerte nos acompañan podemos estar cerca del resultado y la felicidad sería completa", apuntó.

Tras ganar al Barça en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey (1-0), afirmó que afrontan este partido con la máxima seriedad y apartando mucho de lo que sucedió hace dos días de lo que va a suceder mañana. "Máxima seriedad y rigor, máximo respeto a un oponente difícil y duro, que tiene grandísimo jugadores", recalcó.

"Estamos felices de volvernos a encontrar en un parido en casa en un horario razonable, con una afición que está contenta y feliz y quiere ver a su equipo. Estamos con mucha ilusión, confío mucho en las inyecciones morales y en el poder de la mente", se sinceró el técnico espanyolista.

Además, como sucedió en la pasada campaña, el madrileño siente que "el equipo tiene que ir de menos a más". "Nunca hemos tenido arranques contundentes. El equipo lleva unos paralelismos con la temporada pasada, se parecen. Se trata de hacer más puntos, ser lo más competitivos posible y disfrutar de la temporada", recalcó.

Por otro lado, negó estar molesto por lo sucedido, en el entorno y la afición respecto a él, cuando se dijo que podría irse a la Premier. "No me molestó nada. Quiero pasar página lo antes posible, mirar a todo el mundo con los mejores ojos posibles y seguir trabajando con la concentración de siempre. No hay nada especialmente que me molestara. Entendemos cómo es la profesión, y quiero que cada uno piense como piensa y respetar las opiniones", argumentó.