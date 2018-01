Setién: "Saldremos con valentía y si el Barça nos mete seis les felicitaremos"

19/01/2018 - 18:50

El entrenador del Real Betis Balompié, Quique Setién, ha comentado sobre el partido contra el FC Barcelona del próximo domingo que saldrán a jugar ante su afición con "valentía" y a intentar luchar de tú a tú contra el líder pese a los riesgos que ellos conlleva, y ha señalado que si encajan una goleada por ser fieles a su estilo felicitarán al equipo de Ernesto Valverde.

"Lo hemos hablado con los futbolistas y les hemos convencidos de que vamos a salir con valentía porque creemos en lo que tenemos que hacer para sacar el partido adelante. Si el Barça nos mete 6 felicitaremos a Valverde y el domingo que viene volveremos a competir sin que nos afecte lo que pase tanto si ganamos como si perdemos", manifestó en rueda de prensa.

Setién se proclama un apasionado del juego y añadió que prefiere ver un partido de 6-6 que de 0-0. "Quiero ver ocasiones. Sé que soy entrenador y hay muchos que no comparten esto, los que tienen una mentalidad más conservadora, todo es muy respetable, me parece fenomenal. Hay un compromiso con el espectáculo que tengo muy claro", se sinceró.

"Vamos a ser valientes porque hay que serlo. En algunos momentos no te va a quedar más remedio que ser sometidos por el Barcelona y defender, pero vamos a tratar de que eso ocurra la menor cantidad de veces posible. Los partidos que pierde es porque no tiene ese punto de acierto o de eficacia en la portería rival, pero ocasiones siempre genera", apreció sobre el rival.

De ahí que intenten defender el mayor tiempo posible en campo rival. "A ver cómo se le da el encuentro a ese chaval que suele decidir muchos partidos, si viene pensando más en el partido de vuelta de Copa del Rey y nos da alguna opción. Está claro que es un jugador diferente a todos y determinante. Aún con todo nadie le puede parar", comentó sobre Leo Messi.

"Trataremos de aportar lo que tenemos para comprometer al Barça y estar convencidos desde el inicio de que podemos ganarle. Ese es el optimismo. Si nos paramos a pensar en todas las cosas positivas que tiene el Barça saldríamos seguramente con dos goles en contra. La realidad es que pensamos que podamos sacar adelante lo del domingo, estamos fuertes y con confianza", aseguró el técnico del Betis.

Además sabe que hay puntos flacos que atacar en el conjunto blaugrana. "Es verdad que el Barça tiene sus debilidades, pero hay cosas que en el fútbol por mucho que quieras no las puedes controlar. Dependemos del punto de inspiración que tengamos y de cómo hagamos las cosas. Aun haciéndolo muy bien es posible que no ganemos. La ilusión no nos la va a quitar nadie", reiteró.

"Me propongo ganar todos los partidos, no elijo cuales. Cuando planteo los partidos, cuando sales, la preparación que hacemos de los partidos es siempre muy parecida. Tratamos de inculcar la manera, de comprometer a los jugadores, la intensidad, la exigencia, el compromiso, todo. Hemos ganado partidos importantes que quedarán ahí en el recuerdo y ojalá podamos ganar este también", señaló haciendo referencia al derbi sevillano (3-5 en el Sánchez-Pizjuán).

Además, tras la primera vuelta, están en una situación "muy cómoda". "Una victoria o una derrota te sube muchos puestos o te los quita. Nuestra situación ahora mismo es de confianza y optimismo. Afrontamos este partido en un momento bueno que nos va a permitir asumir todo lo que hagamos y pretendamos con una gran confianza", manifestó.