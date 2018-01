Ziganda: "No somos los mejores en manejar los partidos"

Getafe (Madrid), 18 ene (EFE).- José Ángel "Cuco" Ziganda, entrenador del Athletic, valoró positivamente este viernes el punto que consiguió su equipo ante el Getafe tras empatar 2-2 y declaró que al conjunto vasco le falta manejar mejor los partidos.

"De los seis últimos partidos del Getafe en el Coliseum, había ganado seis, creo (cinco). Muy fácil no debe ser ganar aquí. No siempre se puede jugar al mismo ritmo y en campo contrario. No somos los mejores en manejar los partidos. Nos falta experiencia en determinados momentos y de eso hay que aprender", dijo en rueda de prensa.

Para Ziganda, el partido se desarrolló entre muchas alternativas de juego y resultados variados y su equipo, según destacó, salió al césped con la intención de ganar. Sin embargo, a su juicio, le faltó "frialdad" para congelar el encuentro y no dar un paso atrás.

"El Getafe nos ha metido en nuestro campo unos minutos y con el 2-2 queríamos ir a ganar sin cabeza y casi se nos va el partido. No es fácil ganar aquí y los contrarios también sufren con nosotros. Desde aquí podemos progresar y nos espera una segunda vuelta muy ilusionante. El equipo es reconocible y muy comprometido", apuntó.

Cuestionado por si la suplencia de Aritz Aduriz estaba relacionada con que tenía cuatro tarjetas amarillas y estaba al borde de la suspensión, indicó que en realidad utilizó a Sabin Merino porque estaba "entrenando muy bien" y su delantero titular esta temporada estaba "jugando demasiado".

Asimismo, habló sobre el futuro de su portero Kepa y declaró que desde el mes de junio cuenta con tres grandes porteros en la plantilla con los que quiere seguir contando.