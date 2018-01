Bordalás: "Ha sido de los mejores partidos del año"

Getafe (Madrid), 18 ene (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, dijo este viernes en rueda de prensa que el choque ante el Athletic disputado en el Coliseum Alfonso Pérez (2-2) fue de los "mejores del año" que firmó su equipo.

El técnico del conjunto madrileño se mostró satisfecho con el trabajo que desplegaron sus jugadores durante el duelo frente al cuadro vasco y lamentó no haber conseguido los tres puntos después de jugar mejor que su rival en varios tramos del choque.

"Ha sido de los mejores partidos del año. En el segundo tiempo hubo momentos en que sometimos al Athletic. Hemos tenido ocasiones y ha sido una pena que tuviéramos que remar en contra. El fallo del segundo penalti, nos ha marcado en el ánimo", declaró.

También alabó a dos jugadores, a Ángel Rodríguez, autor del empate tras salir desde el banquillo en la segunda parte, y a Markel Bergara, que regresó tras superar una rotura del menisco de la rodilla derecha.

"Ya conocemos a Ángel. Le da mucho dinamismo y ritmo al equipo. Lo había hecho en partidos anteriores y ha estado muy bien. Le felicito, como a todo el equipo y a la afición", comentó.

"Bergara es un futbolista tremendo. Es un tío. No le conocía personalmente y es un profesional increíble gracias a su dedicación. Me ha pedido jugar con su comportamiento durante toda la semana y es uno de esos jugadores que contagian al resto", agregó.

Respecto al penalti que le pitaron al Athletic, informó de que le han "comentado" que fue un "forcejeo" y que fue "dudoso", aunque recalcó que no puede "opinar" porque todavía no lo ha visto.

Sobre si al equipo le ha faltado algo a lo largo del choque, reconoció que le faltó el "último control" y el "último pase" con los que el Getafe podría haber conseguido la victoria.

Por último, fue preguntado por si el portero Emiliano Martínez está preparado para ser titular en el Getafe en el caso de que Vicente Guaita abandone el club madrileño: "No podemos hablar hasta que no veamos el desenlace. Guaita tiene problemas físicos y confiamos en que se recupere porque ha estado a un nivel fantástico. Para Emi no es fácil entrar y ahora está creciendo", finalizó.